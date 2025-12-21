पतली आइब्रो से हैं परेशान? इन 7 नेचुरल ऑयल्स से पाएं घनी और परफेक्ट शेप, आज ही करें ट्राई
चेहरे की खूबसूरती के लिए घनी आइब्रो जरूरी हैं, लेकिन तनाव और केमिकल प्रोडक्ट्स से वे पतली हो सकती हैं। प्राकृतिक तेल, जैसे कैस्टर, नारियल, बादाम, ऑलिव ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चेहरे की खूबसूरती में आइब्रो का अहम योगदान होता है। घनी और शेप्ड आइब्रो न केवल आपकी आंखों को आकर्षक बनाती हैं, बल्कि पर्सनैलिटी को भी निखारती हैं। लेकिन आजकल स्ट्रेस, हार्मोनल असंतुलन, गलत खानपान, लगातार थ्रेडिंग और केमिकल्स वाले प्रॉडक्ट्स के इस्तेमाल के कारण आइब्रो पतली और कमजोर हो जाती हैं।
ऐसे में नेचुरल ऑयल्स सबसे सुरक्षित और असरदार उपाय साबित हो सकते हैं। ये तेल न सिर्फ हेयर फॉलिकल्स को पोषण देते हैं बल्कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर नई ग्रोथ को भी बढ़ावा देते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही तेल के बारे में, जो आइब्रो ग्रोथ के लिए बेहतरीन माने जाते हैं।
आईब्रो की ग्रोथ में मददगार तेल
- कैस्टर ऑयल- कैस्टर ऑयल आइब्रो ग्रोथ के लिए सबसे असरदार उपाय है। इसमें मौजूद राइसिनोलेक एसिड और विटामिन-ई जड़ों को मजबूत बनाते हैं और नए बाल उगने में मदद करते हैं।रात में कॉटन स्वाब से हल्की मात्रा लगाकर छोड़ दें और सुबह धो लें।
- नारियल तेल- नारियल तेल में मौजूद लॉरिक एसिड और प्रोटीन हेयर फॉलिकल्स को मजबूती देते हैं। यह बालों को टूटने से बचाता है और पतली आइब्रो को घना बनाने में मदद करता है।
- बादाम तेल- बादाम तेल में बायोटिन और विटामिन-ए, डी, ई पाए जाते हैं जो आइब्रो की ग्रोथ को नेचुरली बढ़ाते हैं। यह स्किन को भी मॉइश्चराइज करता है, जिससे जड़ें हेल्दी रहती हैं।
- ऑलिव ऑयल- ऑलिव ऑयल में मौजूद ओलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचाते हैं और बालों को मजबूत बनाते हैं।
- रोजमेरी ऑयल- रोजमेरी ऑयल हेयर ग्रोथ को स्टिम्युलेट करने के लिए जाना जाता है। कुछ बूंदें रोजमेरी ऑयल को नारियल या ऑलिव ऑयल में मिलाकर लगाने से आइब्रो की ग्रोथ तेज होती है।
- जोजोबा ऑयल- जोजोबा ऑयल हेयर फॉलिकल्स को बंद होने से बचाता है और स्किन के नेचुरल ऑयल प्रोडक्शन को बैलेंस करता है। यह हल्का तेल आसानी से स्किन और हेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है।
- आर्गन ऑयल- आर्गन ऑयल को "लिक्विड गोल्ड" कहा जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन-ई और फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं। यह डैमेज्ड हेयर को रिपेयर करता है और आइब्रो को घना व चमकदार बनाता है।
- इस्तेमाल का सही तरीका- रोज रात सोने से पहले किसी भी तेल को कॉटन स्वाब या साफ ब्रश से आइब्रो पर लगाएं। हल्के हाथों से मसाज करें जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो और तेल जड़ों तक पहुंच सके। नियमित रूप से इस्तेमाल करने पर कुछ हफ्तों में ही फर्क दिखाई देने लगता है।
