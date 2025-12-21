पतली आइब्रो से हैं परेशान? इन 7 नेचुरल ऑयल्स से पाएं घनी और परफेक्ट शेप, आज ही करें ट्राई

नारियल तेल- नारियल तेल में मौजूद लॉरिक एसिड और प्रोटीन हेयर फॉलिकल्स को मजबूती देते हैं। यह बालों को टूटने से बचाता है और पतली आइब्रो को घना बनाने में मदद करता है।

कैस्टर ऑयल- कैस्टर ऑयल आइब्रो ग्रोथ के लिए सबसे असरदार उपाय है। इसमें मौजूद राइसिनोलेक एसिड और विटामिन-ई जड़ों को मजबूत बनाते हैं और नए बाल उगने में मदद करते हैं।रात में कॉटन स्वाब से हल्की मात्रा लगाकर छोड़ दें और सुबह धो लें।

(AI Generated Image)

बादाम तेल- बादाम तेल में बायोटिन और विटामिन-ए, डी, ई पाए जाते हैं जो आइब्रो की ग्रोथ को नेचुरली बढ़ाते हैं। यह स्किन को भी मॉइश्चराइज करता है, जिससे जड़ें हेल्दी रहती हैं।

रोजमेरी ऑयल- रोजमेरी ऑयल हेयर ग्रोथ को स्टिम्युलेट करने के लिए जाना जाता है। कुछ बूंदें रोजमेरी ऑयल को नारियल या ऑलिव ऑयल में मिलाकर लगाने से आइब्रो की ग्रोथ तेज होती है।

जोजोबा ऑयल- जोजोबा ऑयल हेयर फॉलिकल्स को बंद होने से बचाता है और स्किन के नेचुरल ऑयल प्रोडक्शन को बैलेंस करता है। यह हल्का तेल आसानी से स्किन और हेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है।