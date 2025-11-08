कोलेजन बढ़ाने के लिए महंगे प्रोडक्ट नहीं, डाइट में शामिल करें ये 6 ड्रिंक्स; मिलेगी दमकती त्वचा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपने कभी सोचा है कि महंगे सीरम और क्रीम लगाने के बावजूद भी आपकी त्वचा वह चमक क्यों नहीं पाती? शायद आप बाहर से नहीं, अंदर से पोषण देने की जरूरत को नजरअंदाज कर रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा प्राकृतिक नुस्खा जो आपकी त्वचा को भीतर से 'रिपेयर' करे, झुर्रियों को धीरे कर दे और आपको एक ऐसा नेचुरल ग्लो दे जिसके लिए आपको हजारों खर्च न करने पड़ें।

यकीन मानिए, आपकी सुंदरता का असली राज किचन में रखी कुछ चीजों में छिपा है। हम बात कर रहे हैं कोलेजन की- वह जादूई प्रोटीन जो 20 की उम्र के बाद धीरे-धीरे कम होने लगता है। इस आर्टिकल में हम आपको 6 ऐसी आसान और किफायती ड्रिंक्स के बारे में बताएंगे, जो आपके शरीर में कोलेजन का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ा देंगी।

आंवला जूस आंवला को विटामिन-सी का पावरहाउस कहा जाता है। एक छोटा-सा आंवला पूरे दिन की विटामिन-सी की जरूरत को पूरा कर सकता है। यह न सिर्फ कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, बल्कि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाकर उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी धीमा करते हैं।

कैसे लें: सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में एक चम्मच ताज आंवला जूस या पाउडर मिलाकर पिएं। नींबू-पानी और शहद सबसे सरल और सबसे असरदार ड्रिंक। नींबू विटामिन-सी से भरपूर होता है, जो कोलेजन के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह त्वचा को डिटॉक्स करता है, पीएच लेवल को संतुलित करता है और कोलेजन प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है।

कैसे लें: रोजाना सुबह एक गिलास सादे या गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ें और स्वाद के लिए थोड़ा शहद मिलाकर सेवन करें। बेरी स्मूदी बेरीज सिर्फ स्वादिष्ट नहीं होतीं, बल्कि एंटीऑक्सीडेंट्स से भरी होती हैं। स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी में विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट्स उच्च मात्रा में होते हैं, जो कोलेजन के फाइबर को टूटने से बचाते हैं और उसका स्तर बनाए रखते हैं।

कैसे लें: एक कप बेरीज को दही या बादाम दूध के साथ मिलाकर स्मूदी बनाएं और रोजाना नाश्ते में शामिल करें। गाजर-चुकंदर-अदरक जूस यह जूस विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स का बेहतरीन मिश्रण है, जो त्वचा को अंदर से पोषण देता है। चुकंदर और गाजर में मौजूद तत्व और अदरक की एंटी-इंफ्लेमेटरी (सूजन-रोधी) क्षमता मिलकर त्वचा की मरम्मत करती है और कोलेजन निर्माण के लिए जरूरी तत्वों की आपूर्ति करती है।

कैसे लें: गाजर, चुकंदर और एक छोटा-सा अदरक का टुकड़ा मिलाकर जूस बनाएं और ताजा पिएं। ग्रीन टी ग्रीन टी एक चमत्कारी पेय है जिसका इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है। इसमें उच्च मात्रा में पॉलीफेनोल होते हैं, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यह त्वचा को सूर्य की हानिकारक UV किरणों और प्रदूषण से होने वाले नुकसान से बचाकर कोलेजन को सुरक्षित रखता है।