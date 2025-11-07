Language
    बढ़ती उम्र की उल्टी गिनती हो जाएगी धीमी, जब आप भी आजमाकर देखेंगे कोलेजन से जुड़े ये नुस्खे

    By Niharika PandeyEdited By: Harshita Saxena
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 02:59 PM (IST)

    मैच्योर स्किन के लिए गुणकारी माने जाने की वजह से ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कोलेजन को लेकर इतनी दीवानगी बढ़ती जा रही है। स्किन के लिए इतना महत्वपूर्ण तत्व होने के बावजूद यह शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता। प्रोडक्ट के रूप में अप्लाई करने के अलावा आप इसे अपनी डाइट की मदद से भी इसे बढ़ा सकते हैं।  

    कोलेजन से पाएं जवां त्वचा: आसान उपाय और घरेलू नुस्खे (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कोलेजन नाम का प्रोटीन हमारी स्किन को टाइट, लचीला और नमीयुक्त रखने में मदद करता है। इन गुणों की वजह से ही कोलेजन प्रोटीन को लंबे समय तक जवां रखने का नुस्खा भी माना जाता है, लेकिन 30 की उम्र तक आते-आते यह कोलेजन साल दर साल 1 से 1.15 प्रतिशत तक कम होता जाता है।

    यही वजह है कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स और डाइटरी सप्लीमेंट का काफी इस्तेमाल होने लगा है। आखिर मैच्योर स्किन के लिए यह प्रोटीन इतना जरूरी क्यों है और यह कैसे काम करता है।

    कोलेजन से स्किन को ये होता है फायदा

    • स्किन को फर्म और लचीला बनाता है।
    • हल्की लकीरों और झुर्रियों को कम करने में मदद करता है।

    ऐसे प्रोडक्ट जो बढ़ाए कोलेजन 

    कोलेजन युक्त प्रोडक्ट और कोलेजन को बढ़ाने वाले प्रोडक्ट में अंतर होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोलेजन वाले प्रोडक्ट से ज्यादा कोलेजन को बढ़ाने वाले प्रोडक्ट ज्यादा कारगर होते हैं। इसलिए ऐसे प्रोडक्ट लें जिसमें विटामिन सी, रेटिनॉयड्स, नियासिनमाइड तत्व मौजूद हों। ये तत्व इस तरह पहुंचाते हैं स्किन को फायदा:-

    • रेटिनॉयड्स: ऐसे प्रोडक्ट्स अससमान रंगत को सुधारने और सन स्पॉट्स को दूर करने का काम करते हैं। रेटिनॉयड्स के लगातार इस्तेमाल से प्रीमैच्योर एजिंग के लक्षण में भी सुधार आना शुरू हो जाता है।
    • विटामिन सी: इससे युक्त सीरम एक दमदार एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है और त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाली यूवी किरणों से बचाता है। कई स्टडी भी यह साबित करती है कि विटामिन सी मौजूदा कोलेजन को बेहतर बनाने और उसका प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद करता है। अच्छी क्वालिटी का विटामिन सी सीरम इस्तेमाल करें।
    • नियासिनमाइड: यह सौम्य-सा तत्व भी कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करता है। यह स्किन के लिए बैरियर की तरह काम करता है और बढ़ती उम्र के लक्षणों को धीमा करता है।

    कोलेजन सप्लीमेंट

    कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अलावा कोलेजन सप्लीमेंट का चलन भी काफी तेजी से बढ़ा है। यह पाउडर, लिक्विड और कैप्सूल जैसे विकल्पों में सप्लीमेंट के रूप में मौजूद है। हालांकि, इसे लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूरी है। वैसे कई क्लीनिकल स्टडीज बताती है कि ओरल सप्लीमेंट स्किन को नमीयुक्त बनाता है, लचीलापन बढ़ाने के साथ–साथ बारीक रेखाओं को कम करता है।

    डाइट से कैसे कर सकते हैं इसे पूरा

    कोलेजन को बढ़ाने के लिए आपकी डाइट भी काफी महत्व रखती है। इसे बढ़ाने के लिए आप इन चीजों को खाने में शामिल कर सकते हैं:

    • मछली
    • अंडे का सफेद भाग
    • साईट्रस फ्रूट्स
    • बेरीज
    • अमरूद , कीवी, अन्नानस जैसे फल
    • लहसुन
    • हरी पत्तेदार सब्जियां
    • बीन्स
    • काजू
    • टमाटर
    • शिमला मिर्च

    कोलेजन को डैमेज होने से बचाएं

    ज्यादा शुगर और व्हाइट ब्रेड या बेकरी आयटम जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कोलेजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसी चीजें कम से कम लें।