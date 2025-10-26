Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    छठ पर्व पर खूब बढ़ेगी हाथों की रौनक, जब घाट पर लगाकर जाएंगी 5 Simple Mehndi Designs

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 01:01 PM (IST)

    छठ पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इस त्योहार में मेहंदी का विशेष महत्व है। इस मौके पर हाथों को सजाने के लिए 5 आसान मेहंदी डिजाइन यहां दी गई हैं। पारंपरिक डिजाइन में फूल, मोर और कैरी बनाई जा सकती हैं, जबकि छठ पूजा थीम मेहंदी में घाट पर पूजा करती महिला की तस्वीर बनाई जा सकती है। कम समय में बनने वाली बेलों की डिजाइन भी लोकप्रिय है।

    prefferd source google
    Hero Image

    छठ पूजा: हाथों को सजाएं इन 5 आसान मेहंदी डिजाइनों से (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। छठ का त्योहार हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। चार दिनों तक चलने वाला यह पर्व 25 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। इस दौरान कई तरह के रीति-रिवाजों को निभाया जाता है। त्योहार चाहे कोई भी हो, मेहंदी के बिना अधूरा भी रहता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिंदू धर्म में किसी भी व्रत-त्योहार पर मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है। ऐसे में छठ के दौरान भी हाथों पर मेहंदी लगाई जाती है। अगर आप भी इस मौके पर मेहंदी लगाना चाहते हैं, तो इन 5 आसान सी मेहंदी डिजाइन को ट्राई कर सकते हैं। 

    डिजाइन- 1

    chhath pooja

    (Picture Credit- AI Generated)

    छठ के मौके पर अगर आप मेहंदी लगाना चाहती हैं, तो ये डिजाइन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। यह मेहंदी की ट्रेडिशनल डिजाइन है, जिसमें हाथों पर फूल, मोर और कैरी बनाई जाती है, जो हाथों को पूरा भर देते हैं और आपको बिल्कुल फेस्टिव वाइव्स देते हैं।

    डिजाइन- 2

    chhath pooja mehndi

    (Picture Credit- AI Generated)

    छठ के लिए यह डिजाइन बिल्कुल परफेक्ट होगी है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको बस हाथों पर छठ घाट पर पूजा करती महिला की तस्वीर बना सकती हैं। यह डिजाइन छठ की परंपरा को दर्शाती है और दिखने में बेहद खूबसूरत भी लगती है।

    डिजाइन- 3

    chhath pooja mehendi

    (Picture Credit- AI Generated)

    अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है और आप झटपट बनने वाली कोई डिजाइन तलाश रही हैं, तो इस डिजाइन को लगा सकती हैं। फूल-पत्ती और बेलों से बनी यह सिंपल डिजाइन लगाने में आसान और दिखने में बेहद खूबसूरत है। साथ ही यह ऑफिस जाने वाली महिलाओं के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है। 

    डिजाइन- 4

    chhath mehendi

    (Picture Credit- AI Generated)

    अगर आप सिंपल और मिनिमल मेहंदी लगाना चाहती हैं, तो इस डिजाइन को कॉपी कर सकती हैं। यह डिजाइन लास्ट मिनट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हाथों पर बेलों से बनी जाली लगाने में आसान है और इससे हाथ भी पूरी तरह से भरा हुआ लगता है, जो देखने में काफी खूबसूरत लगता है।

    डिजाइन- 5

    chhath mehndi

    (Picture Credit- AI Generated)

    छठ के लिए आप इस मेहंदी डिजाइन को भी लगा सकती हैं। हाथों के बीचों-बीच फूल और उंगलियों पर पत्ती से बनी डिजाइन देखने में काफी सुंदर और लगाने में काफी आसान होती है। यह डिजाइन इन दिनों काफी ट्रेंड में भी है और कई लोगों की पसंद बनी हुई है।

    यह भी पढ़ें- Bhai Dooj पर खूब जचेंगे 5 Easy Mehndi Designs, त्योहार पर दोगुनी हो जाएगी हाथों की खूबसूरती

    यह भी पढ़ें- गोवर्धन पूजा पर हाथों को न छोड़ें खाली, शगुन के लिए झटपट लगाएं ये 5 Simple Mehndi Designs