छठ पर्व पर खूब बढ़ेगी हाथों की रौनक, जब घाट पर लगाकर जाएंगी 5 Simple Mehndi Designs

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। छठ का त्योहार हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। चार दिनों तक चलने वाला यह पर्व 25 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। इस दौरान कई तरह के रीति-रिवाजों को निभाया जाता है। त्योहार चाहे कोई भी हो, मेहंदी के बिना अधूरा भी रहता है।

हिंदू धर्म में किसी भी व्रत-त्योहार पर मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है। ऐसे में छठ के दौरान भी हाथों पर मेहंदी लगाई जाती है। अगर आप भी इस मौके पर मेहंदी लगाना चाहते हैं, तो इन 5 आसान सी मेहंदी डिजाइन को ट्राई कर सकते हैं।

डिजाइन- 1 (Picture Credit- AI Generated) छठ के मौके पर अगर आप मेहंदी लगाना चाहती हैं, तो ये डिजाइन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। यह मेहंदी की ट्रेडिशनल डिजाइन है, जिसमें हाथों पर फूल, मोर और कैरी बनाई जाती है, जो हाथों को पूरा भर देते हैं और आपको बिल्कुल फेस्टिव वाइव्स देते हैं।

डिजाइन- 2 (Picture Credit- AI Generated) छठ के लिए यह डिजाइन बिल्कुल परफेक्ट होगी है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको बस हाथों पर छठ घाट पर पूजा करती महिला की तस्वीर बना सकती हैं। यह डिजाइन छठ की परंपरा को दर्शाती है और दिखने में बेहद खूबसूरत भी लगती है।

डिजाइन- 3 (Picture Credit- AI Generated) अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है और आप झटपट बनने वाली कोई डिजाइन तलाश रही हैं, तो इस डिजाइन को लगा सकती हैं। फूल-पत्ती और बेलों से बनी यह सिंपल डिजाइन लगाने में आसान और दिखने में बेहद खूबसूरत है। साथ ही यह ऑफिस जाने वाली महिलाओं के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है।

डिजाइन- 4 (Picture Credit- AI Generated) अगर आप सिंपल और मिनिमल मेहंदी लगाना चाहती हैं, तो इस डिजाइन को कॉपी कर सकती हैं। यह डिजाइन लास्ट मिनट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हाथों पर बेलों से बनी जाली लगाने में आसान है और इससे हाथ भी पूरी तरह से भरा हुआ लगता है, जो देखने में काफी खूबसूरत लगता है।