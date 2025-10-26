UP में छठ घाटों पर गूंजने लगे श्रद्धा के गीत, रील बनाने वाले लोगों ने बढ़ाई तैयारियों की रौनक

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। लोक आस्था के महापर्व छठ से पहले ही घाटों पर श्रद्धा और भक्ति का माहौल बन गया है। राप्ती नदी किनारे गुरु गोरक्षनाथ घाट पर छठी मईया के गीतों की मधुर धुन गूंज रही है। घाटों पर पूजा की तैयारी के साथ ही रील बनाने वालों की भी चहल-पहल बढ़ गई है। फिल्मों के सेट की तरह सजे-संवरे घाटों पर श्रद्धालु और कलाकार मिलकर पारंपरिक गीतों पर रील बनाते दिख रहे हैं। शनिवार को गुरु गोरक्षनाथ घाट पर पारूल, कनकलता और अमरनाथ मिश्रा सहित कई कलाकारों ने केलवा के पात पर उगेले सुरुज देव , पटना के घाट पर हमहूं अरगिया देहब हे छठी मैया और उग हो सुरुज देव अरघ के बेरिया जैसे लोकप्रिय छठ गीतों पर रील शूट की।

कलाकारों ने बताया कि वे पहले गीतों और लोकेशन का चयन कर शूटिंग की योजना बनाते हैं। इसके लिए उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे और आधुनिक वीडियो संपादन तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, ताकि छठ पूजा की परंपरा को आधुनिक माध्यमों से दुनिया तक पहुंचाया जा सके।