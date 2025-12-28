चेहरे पर समय से पहले दिखने लगी हैं झुर्रियां? अगर हां, तो कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये 5 बड़ी गलतियां

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। त्वचा न सिर्फ हमारी सेहत का आईना है, बल्कि हमारी उम्र का राज भी खोल देती है। कम उम्र में ही त्वचा पर झुर्रियां, रूखापन, डलनेस और ढीलापन दिखना समय से पहले बुढ़ापे यानी प्रीमैच्योर एजिंग का संकेत है।

हालांकि, इसके पीछे आपकी ही कुछ आदतें जिम्मेदार हो सकती हैं। आइए जानें किन आदतों के कारण आपकी स्किन को नुकसान पहुंचता है और एजिंग का कारण भी बनती हैं। आइए जानें इन आदतों के बारे में। सूरज की हानिकारक किरणों से बचाव न करना त्वचा की समय से पहले बूढ़ी होने की सबसे बड़ी वजह है सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों का सीधा और लंबे समय तक असर। यूवी किरणें त्वचा की इलास्टिन और कोलेजन को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे त्वचा फ्लेक्सिबिलिटी खोकर ढीली पड़ने लगती है, झुर्रियां बनती हैं और पिग्मेंटेशन की समस्या होती है। बिना सनस्क्रीन लगाए धूप में निकलना, दिनभर में कई बार सनस्क्रीन न लगाना या SPF का सही सिलेक्शन न करना आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है।

(Picture Courtesy: Freepik) स्मोकिंग और अल्कोहल धूम्रपान त्वचा में ब्लड फ्लो को कम कर देता है, जिससे त्वचा को ऑक्सीजन और पोषक तत्व कम मिलते हैं। इसके अलावा सिगरेट कोलेजन और इलास्टिन को तोड़ते हैं, जिससे त्वचा पर गहरी झुर्रियां, खासतौर पर मुंह के आसपास, दिखने लगती हैं। वहीं अल्कोहल त्वचा को डिहाइड्रेट कर देता है, सूजन बढ़ाता है और प्राकृतिक चमक को कम करता है।

नींद की कमी और तनाव ‘ब्यूटी स्लीप’ स्किन के लिए बेहद जरूरी है। नींद के दौरान हमारी त्वचा खुद की मरम्मत और रिजनरेट करती है। कम नींद लेने से कोर्टिसोल का स्तर बढ़ता है, जो त्वचा की सूजन और कोलेजन टूटने का कारण बनता है। स्ट्रेस के कारण आंखों के नीचे काले घेरे, सूजन और समय से पहले झुर्रियां आ सकती हैं।

स्वस्थ खान-पान की कमी और पानी कम पीना जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड्स और चीनी त्वचा में सूजन पैदा कर सकता है और कोलेजन को नुकसान पहुंचा सकता है। विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रोटीन से भरपूर डाइट न लेने से त्वचा को पोषण नहीं मिल पाता। साथ ही, भरपूर मात्रा में पानी न पीने से त्वचा डिहाइड्रेट हो जाती है, जिससे रूखापन और महीन रेखाएं साफ दिखने लगती हैं।