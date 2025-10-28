सगाई हो या रोका; लगाएं ये 5 Latest Mehndi Designs, आपसे नजर नहीं हटा पाएगा पार्टनर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कुछ ही दिनों में शादी का सीजन फिर से शुरू होने वाला है। नवंबर की शुरुआत के साथ ही शादी की शहनाइयां सुनाई देने लगेंगी। शादी का सीजन शुरू होने में भले ही अभी समय है, लेकिन इन दिनों कई लोग रोका और सगाई सेरेमनी कर रहे हैं। ऐसे में इस दौरान हाथों पर खास मेहंदी रचाई जाती है।

सगाई और रोका के दौरान कई लोग मेहंदी लगाते हैं और इसे बेहद शुभ भी माना जाता है। इसलिए इस खास मौके पर मेहंदी भी बेहद खास होनी चाहिए। अगर आपकी भी आने वाले दिनों में सगाई या रोका होने वाला है, तो ये 5 लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन आपके दिन को और भी खास बना देंगी-

डिजाइन-1 सगाई के मौके पर अगर आप मेहंदी लगा रही हैं, तो यह डिजाइन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हाथों में बीच सगाई की अंगूठी, आसपास खूबसूरत डिजाइन और दूसरे हाथों के बीच में कपल का नाम और डिजाइन देखने में बेहद खूबसूरत लगती है और आपके दिन को और भी खास बना देती है।

डिजाइन-2 सगाई या रोके के लिए आप इस डिजाइन को भी लगवा सकती हैं। दोनों हाथों में खिड़की पर बैठे मोर वाली डिजाइन देखने में काफी खूबसूरत लगती है। आप इसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए फूल-पत्ती और जाली वाली डिजाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह डिजाइन इस खास मौके को और भी खास बना देगी।

डिजाइन-3 सगाई के लिए आप इस डिजाइन को भी लगा सकती हैं। इसके लिए आपको हाथों पर एक-दूसरे का हाथ पकड़े कपल की तस्वीर बनानी होगी और इसके साथ ही आप मेहंदी से अंगूठी की डिजाइन भी बना सकते हैं। यह दिखने में काफी खूबसूरत लगती है और आपको ब्राइडल फील देती है।

डिजाइन-4 मेहंदी की यह डिजाइन भी एंगेजमेंट या रोके के लिए काफी अच्छी लगती है। हाथों में बना हंसों का जोड़ा, कमल का फूल और बेल-पत्ती दिखने न सिर्फ काफी सुंदर लगती है, बल्कि आपकी खूबसूरती में भी चार चांद लगा देती है। साथ ही यह सगाई के मौके पर ब्राइड्स के लिए एक लेटेस्ट डिजाइन भी है।