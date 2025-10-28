Language
    सगाई हो या रोका; लगाएं ये 5 Latest Mehndi Designs, आपसे नजर नहीं हटा पाएगा पार्टनर

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 06:31 PM (IST)

    शादी के सीजन से पहले सगाई और रोका सेरेमनी में मेहंदी का खास महत्व है। इस खास मौके पर हाथों को सजाने के लिए 5 लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन यहां दिए गए हैं। इनमें सगाई की अंगूठी, कपल के नाम, मोर, हंसों का जोड़ा और दूल्हा-दुल्हन की तस्वीरें शामिल हैं। ये डिजाइन आपके दिन को और भी खास बना देंगे।

    Hero Image

    सगाई और रोका के लिए लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कुछ ही दिनों में शादी का सीजन फिर से शुरू होने वाला है। नवंबर की शुरुआत के साथ ही शादी की शहनाइयां सुनाई देने लगेंगी। शादी का सीजन शुरू होने में भले ही अभी समय है, लेकिन इन दिनों कई लोग रोका और सगाई सेरेमनी कर रहे हैं। ऐसे में इस दौरान हाथों पर खास मेहंदी रचाई जाती है।

    सगाई और रोका के दौरान कई लोग मेहंदी लगाते हैं और इसे बेहद शुभ भी माना जाता है। इसलिए इस खास मौके पर मेहंदी भी बेहद खास होनी चाहिए। अगर आपकी भी आने वाले दिनों में सगाई या रोका होने वाला है, तो ये 5 लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन आपके दिन को और भी खास बना देंगी- 

    engagement

    सगाई के मौके पर अगर आप मेहंदी लगा रही हैं, तो यह डिजाइन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हाथों में बीच सगाई की अंगूठी, आसपास खूबसूरत डिजाइन और दूसरे हाथों के बीच में कपल का नाम और डिजाइन देखने में बेहद खूबसूरत लगती है और आपके दिन को और भी खास बना देती है। 

    engagement mehndi

    सगाई या रोके के लिए आप इस डिजाइन को भी लगवा सकती हैं। दोनों हाथों में खिड़की पर बैठे मोर वाली डिजाइन देखने में काफी खूबसूरत लगती है। आप इसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए फूल-पत्ती और जाली वाली डिजाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह डिजाइन इस खास मौके को और भी खास बना देगी।

    engagement mehendi

    सगाई के लिए आप इस डिजाइन को भी लगा सकती हैं। इसके लिए आपको हाथों पर एक-दूसरे का हाथ पकड़े कपल की तस्वीर बनानी होगी और इसके साथ ही आप मेहंदी से अंगूठी की डिजाइन भी बना सकते हैं। यह दिखने में काफी खूबसूरत लगती है और आपको ब्राइडल फील देती है।

    engagement mehandi

    मेहंदी की यह डिजाइन भी एंगेजमेंट या रोके के लिए काफी अच्छी लगती है। हाथों में बना हंसों का जोड़ा, कमल का फूल और बेल-पत्ती दिखने न सिर्फ काफी सुंदर लगती है, बल्कि आपकी खूबसूरती में भी चार चांद लगा देती है। साथ ही यह सगाई के मौके पर ब्राइड्स के लिए एक लेटेस्ट डिजाइन भी है।

    engagement mehndi (1)

    आप मेहंदी की इस डिजाइन को भी ट्राई कर सकती हैं। एक हाथ में ग्रूम और एक हाथ में ब्राइड की तस्वीर हाथों पर खूब जंचती है। साथ ही जब दोनों हाथों को जोड़ों, तो ऐसा लगता है जैसे लड़का- लड़की को अंगूठी पहना रहा है। सगाई के मौके पर यह डिजाइन काफी पॉपुलर और बेहद खूबसूरत भी लगती है। 