सेंसिटिव स्किन के लिए दुश्मन से कम नहीं किचन की 5 चीजें, पहले ही इस्तेमाल से हो सकता है नुकसान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम भारतीयों को 'दादी मां के नुस्खों' पर बहुत भरोसा होता है। चेहरे पर कोई भी दाग या पिम्पल दिखा नहीं कि हम सीधा किचन की ओर दौड़ते हैं। बेसन, हल्दी और दही तो ठीक हैं, लेकिन किचन में रखी हर चीज आपके चेहरे के लिए अच्छी नहीं होती- खासकर अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है।

सेंसिटिव स्किन वालों की त्वचा बहुत नाजुक होती है और छोटी-सी गलती से भी चेहरे पर रेडनेस, जलन या दाने हो सकते हैं। आज हम आपको किचन की उन 5 चीजों के बारे में बता रहे हैं, जो सेंसिटिव स्किन के लिए किसी दुश्मन से कम नहीं हैं।

नींबू अक्सर हम सुनते हैं कि नींबू लगाने से रंग साफ होता है और दाग-धब्बे मिटते हैं, लेकिन सेंसिटिव स्किन वालों के लिए यह सलाह बहुत भारी पड़ सकती है। नींबू में साइट्रिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है।

जब आप इसे सीधे अपनी नाजुक त्वचा पर लगाते हैं, तो यह आपकी स्किन की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे चेहरे पर भयंकर जलन, खुजली और लाल चकत्ते पड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, नींबू लगाने के बाद धूप में जाने से आपकी स्किन काली भी पड़ सकती है।

बेकिंग सोडा इंटरनेट पर कई जगह बेकिंग सोडा को चेहरे के लिए जादुई बताया जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। हमारी स्किन का नेचर थोड़ा एसिडिक होता है, जबकि बेकिंग सोडा एल्कलाइन होता है। इसे चेहरे पर लगाने से आपकी स्किन का नेचुरल पीएच लेवल बिगड़ जाता है। यह त्वचा की नमी को पूरी तरह सोख लेता है, जिससे स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है और समय से पहले झुर्रियां आने का खतरा बढ़ जाता है।

दालचीनी पिम्पल्स हटाने के लिए लोग अक्सर दालचीनी का पेस्ट लगाने की सलाह देते हैं। नॉर्मल स्किन वाले शायद इसे बर्दाश्त कर भी लें, लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो इसे भूलकर भी हाथ न लगाएं। दालचीनी एक 'गर्म' मसाला है। इसे चेहरे पर लगाते ही तेज जलन महसूस हो सकती है और कई बार यह त्वचा को जला भी देती है। इसे लगाने के बाद घंटों तक चेहरा लाल रह सकता है। चीनी का स्क्रब चीनी को नेचुरल स्क्रब माना जाता है, लेकिन इसके दाने बहुत नुकीले और कठोर होते हैं। सेंसिटिव स्किन बहुत पतली होती है, और जब आप चीनी से चेहरे को रगड़ते हैं, तो स्किन पर न दिखने वाले छोटे-छोटे घाव हो जाते हैं।

यह घाव बैक्टीरिया को न्योता देते हैं, जिससे चेहरे पर इन्फेक्शन और मुहांसे और ज्यादा बढ़ सकते हैं। सिरका एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल टोनर के रूप में बहुत लोकप्रिय हो गया है, लेकिन याद रखें, विनेगर एक तरह का एसिड ही है। अगर इसे बिना पानी मिलाए सीधे चेहरे पर लगा लिया जाए, तो यह सेंसिटिव स्किन को बुरी तरह जला सकता है। इससे त्वचा की सुरक्षा परत कमजोर हो जाती है, जिससे स्किन और ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है।