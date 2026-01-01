Language
    भूल जाइए 10-स्टेप रूटीन, अब 'स्किनिमलिज्म' का है जमाना; कम प्रोडक्ट्स में पाएं ज्यादा खूबसूरत त्वचा

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 01:16 PM (IST)

    सोशल मीडिया पर '10-स्टेप कोरियन स्किनकेयर' की जगह अब 'स्किनिमलिज्म' ट्रेंड में है। यह 'स्किन' और 'मिनिमलिज्म' का मेल है, जिसका मतलब है त्वचा की जरूरतो ...और पढ़ें

    क्या है स्किनिमलिज्म ट्रेंड? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर '10-स्टेप कोरियन स्किनकेयर' जैसे भारी-भरकम रूटीन काफी ट्रेंड में थे। हर कोई बेहतर स्किन के लिए तमाम तरह के प्रोडक्ट्स स्किन केयर में शामिल कर रहे थे। लेकिन वहीं अब एक नया और असरदार बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसे स्किनिमलिज्म (Skinimalism) कहते हैं।

    यह शब्द 'Skin' और 'Minimalism' से मिलकर बना है। इसका सीधा सा मतलब है, अपनी स्किन की जरूरतों के मुताबिक कम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके स्किन की देखभाल करना। आइए जानते हैं कि यह ट्रेंड क्या है और आप इसे अपने जीवन में कैसे शामिल कर सकते हैं।

    स्किनिमलिज्म क्या है?

    स्किनिमलिज्म का मकसद ‘Less is More’ के प्रिंसपल पर चलना है। यह आपकी त्वचा पर लेयर-दर-लेयर प्रोडक्ट्स थोपने के बजाय, केवल उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करने पर जोर देता है जिनकी आपकी त्वचा को वास्तव में जरूरत है। इसका मकसद त्वचा के नेचुरल बैरियर को सुरक्षित रखना और उसे सांस लेने का मौका देना है।

    (Picture Courtesy: AI Generated Image)

    इसे अपने रूटीन में कैसे शामिल करें?

    अपने स्किनकेयर को 'मिनिमल' बनाने के लिए आपको बस इन बुनियादी स्टेप्स पर ध्यान देना होगा-

    अपनी जरूरतों को पहचानें

    सबसे पहले यह समझें कि आपकी स्किन टाइप क्या है (ऑयली, ड्राई या कॉम्बिनेशन)। बाजार में दिखने वाले हर नए सीरम या मास्क को खरीदने की जरूरत नहीं है। अपनी त्वचा की मुख्य समस्याओं, जैसे- मुंहासे, पिग्मेंटेशन या ड्राइनेस के आधार पर प्रोडक्ट्स लें।

    बेसिक 'ABC' रूटीन अपनाएं

    स्किनिमलिज्म में तीन सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं-

    • क्लींजिंग- एक सौम्य क्लींजर से दिन में दो बार चेहरा साफ करें।
    • मॉइस्चराइजिंग- त्वचा की नमी बरकरार रखने के लिए अपनी स्किन टाइप के अनुसार मॉइस्चराइजर लगाएं।
    • सनस्क्रीन- यह सबसे जरूरी स्टेप है। चाहे आप घर के अंदर हों या बाहर, सनस्क्रीन कभी न भूलें

    मल्टी-टास्किंग प्रोडक्ट्स चुनें

    ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें जो एक साथ दो काम करते हों। जैसे-ऐसा ऐसा लिप बाम जो गालों पर टिंट का काम भी करे। इससे आपके पास प्रोडक्ट्स की संख्या कम होगी और समय भी बचेगा।

    स्किनिमलिज्म के फायदे

    • त्वचा की बेहतर सेहत- जरूरत से ज्यादा प्रोडक्ट्स त्वचा के pH लेवल को बिगाड़ सकते हैं। कम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से जलन और ब्रेकआउट्स की संभावना कम हो जाती है।
    • समय और पैसे की बचत- जब आपको 10 स्टेप्स फॉलो नहीं करने होंगे, तो आपका कीमती समय बचेगा और साथ ही गैर-जरूरी खर्चों पर भी लगाम लगेगी।
    • पर्यावरण के अनुकूल- कम प्रोडक्ट्स खरीदने का मतलब है-कम प्लास्टिक वेस्ट और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल।