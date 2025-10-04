नवंबर में है शादी? अगले 30 दिन रखें 20 बातों का ख्याल, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया Glowing Skin का सीक्रेट

Language
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:48 PM (IST)

    शादी का दिन हर किसी के जीवन में एक खास और यादगार लम्हा होता है। इस दिन आप सबसे खूबसूरत और खुश दिखना चाहते हैं। अगर आपकी शादी नवंबर में है तो आने वाले 30 दिन आपके लिए बहुत जरूरी हैं। यह समय है जब आप अपनी सेहत और सुंदरता पर ध्यान देकर खुद को पूरी तरह से तैयार कर सकती हैं।

    30 दिनों में परफेक्ट ग्लो के लिए अपनाएं डर्मेटोलॉजिस्ट के ये 20 टिप्स (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। शादी का दिन जिंदगी का सबसे खास मौका होता है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि उस दिन वह अपनी बेस्ट शेप, बेस्ट लुक और बेस्ट मूड में दिखे। अगर आपकी शादी नवंबर में है, तो अभी से तैयारी का सही समय है। अगले 30 दिन में कुछ सही आदतें अपनाकर और कुछ गलतियों से बचकर आप खुद को शादी के दिन के लिए परफेक्ट बना सकते हैं। आइए डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. गुरवीन वराइच गरेकर से जानते हैं 20 जरूरी Do's And Don'ts के बारे में।

    पानी है सबसे बड़ा ब्यूटी सीक्रेट

    रोजाना कम से कम 3 लीटर पानी पीना जरूरी है। पानी न केवल आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है बल्कि आपको एनर्जी भी देता है।

    ब्यूटी स्लीप अपनाना है जरूरी

    फिक्स स्लीप साइकल बनाइए। रोजाना एक ही समय पर सोना और उठना आपके चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाएगा।

    सही सप्लीमेंट्स लें

    ओमेगा-3 हाइड्रेशन के लिए, मैग्नीशियम अच्छी नींद के लिए और विटामिन C व ग्लूटाथियोन स्किन के ग्लो के लिए फायदेमंद हैं।

    प्रोटीन और कलरफुल डाइट

    हर दिन अपने खाने में प्रोटीन जरूर शामिल करें। साथ ही, डाइट जितनी रंगीन होगी (लाल, पीली, हरी सब्जियां व फल), आपकी स्किन उतनी ही हेल्दी रहेगी।

    शुगर और अल्कोहल से दूरी

    शुगर और अल्कोहल दोनों आपकी स्किन और हेल्थ के दुश्मन हैं। इन्हें जितना कम करेंगे, शादी के दिन उतना ही फ्रेश महसूस करेंगे।

    हफ्ते में चार दिन एक्सरसाइज

    जिम जाएं या योग करें, लेकिन हफ्ते में कम से कम 4 बार जरूर पसीना बहाएं।

    क्रैश डाइट से बचें

    तेजी से वजन घटाने वाले डाइट प्लान से दूर रहें। ये शरीर को कमजोर बना सकते हैं।

    मेकअप ट्रायल अभी करें

    अंतिम समय पर नया मेकअप एक्सपेरिमेंट न करें। शादी से पहले ही ट्रायल कर लें ताकि बड़े दिन पर किसी गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे।

    हेयर ट्रीटमेंट्स को “ना” कहें

    स्मूदनिंग, बोटॉक्स या कोई नई हेयर ट्रीटमेंट शादी के इतने करीब करवाना रिस्की हो सकता है।

    स्किनकेयर रूटीन में बदलाव न करें

    अब नए प्रोडक्ट्स आजमाने का समय नहीं है। अपनी स्किन के हिसाब से जो रूटीन पहले से है, उसी पर टिके रहें।

    सनस्क्रीन हर दिन

    शॉपिंग पर जाएं या बाहर काम से निकलें, सनस्क्रीन लगाना और री-अप्लाई करना मत भूलें।

    हाथ-पैर भी जरूरी

    चेहरे की देखभाल के साथ-साथ हाथों और पैरों की नमी और सफाई पर भी ध्यान दें।

    रोजाना मॉइस्चराइज करें

    पूरे शरीर पर मॉइस्चराइजर लगाना आदत बनाइए। इससे त्वचा नरम और हेल्दी दिखेगी।

    पहले से कर लें टेस्टिंग

    मेहंदी, हेयर डाई या कोई भी नया स्किन ट्रीटमेंट शादी से पहले ट्रायल कर लें ताकि किसी एलर्जी की समस्या न हो।

    नए ट्रीटमेंट्स से दूरी

    शादी से एक महीने पहले कोई नया स्किन ट्रीटमेंट (जैसे लेजर, केमिकल पील) न कराएं।

    वैक्सिंग का ट्रायल जरूरी

    अगर पहली बार फेस या बैक वैक्सिंग करवा रहे हैं, तो इसे शादी से काफी पहले कर लें। वरना एक्ने का खतरा रहता है।

    स्किन बूस्टर्स पहले ही करा लें

    PRP, फिलर्स, स्किन बूस्टर जैसे ट्रीटमेंट्स कम से कम 4 हफ्ते पहले खत्म कर लें।

    स्ट्रेस से दूरी

    तनाव आपके चेहरे पर सबसे पहले दिखता है। योग, मेडिटेशन या पसंदीदा हॉबी से स्ट्रेस कंट्रोल करें।

    पॉजिटिव थिंकिंग रखें

    खुद को रोज आईने में मुस्कुराते हुए देखें। खुश दुल्हन और दूल्हा सबसे खूबसूरत दिखते हैं।

    अपनी शादी का आनंद लें

    सबसे जरूरी टिप यही है कि खुश रहें और हर पल का मजा लें। यही आपकी असली चमक होगी।

    शादी सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं, बल्कि एक खूबसूरत शुरुआत है। इन 20 आसान टिप्स को अपनाकर आप न सिर्फ अपने खास दिन को परफेक्ट बना सकती हैं, बल्कि आने वाले जीवन की शुरुआत भी हेल्दी और एनर्जेटिक तरीके से कर पाएंगी।

