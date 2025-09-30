गेम चेंजर साबित हो सकते हैं विटामिन-सी और रेटिनॉल, बस डॉक्टर से जान लें इस्तेमाल का सही तरीका
क्या आप जानते हैं कि विटामिन-सी और रेटिनॉल आपकी स्किन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर इनका इस्तेमाल सही तरीके (Beginners Guide for Skincare) से न किया जाए तो स्किन को नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर आप पहली बार रेटिनॉल या विटामिन-सी इस्तेमाल करने वाले हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल स्किनकेयर में रेटिनॉल और विटामिन-सी जैसे एक्टिव इंग्रीडिएंट्स का चलन तेजी से बढ़ा है। इनके एंटी-एजिंग गुणों के लिए इन्हें काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और ये वाकई कारगर भी हैं। लेकिन अगर इन्हें इस्तेमाल करने का सही तरीका (Correct Way to Use Retinol) मालूम न हो, तो त्वचा को नुकसान भी पहुंच सकता है।
इसलिए इन एक्टिव इंग्रीडिएंट्स का इस्तेमाल करके वक्त सावधानी बरतनी जरूरी है, खासकर अगर आप पहली बार इनका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इस बारे में हमने डॉ. प्रशांत अग्रवाल (सीनियर डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन इन्सपायर्ड) से बात की। आइए जानें रेटिनॉल और विटामिन-सी जैसे इंग्रीडिएंट्स इस्तेमाल करने के लिए बिगीनर्स गाइड।
रेटिनॉल- शुरुआत सावधानी से करें
रेटिनॉल विटामिन-ए का एक डेरिवेटिव है और एंटी-एजिंग के मामले में यह सबसे रिसर्च किया हुआ इंग्रीडिएंट माना जाता है। हालांकि, यह काफी पोटेंट भी होता है, इसलिए बिगिनर्स को इसे धीरे-धीरे शुरू करना चाहिए।
- शुरुआत कैसे करें- हफ्ते में सिर्फ दो से तीन रात एक मटर के दाने के बराबर रेटिनॉल इस्तेमाल करें।
- सही प्रोडक्ट चुनें- शुरुआत के लिए एनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल एक बेहतर ऑप्शन है। यह त्वचा में धीरे-धीरे रिलीज होकर जलन पैदा किए बिना गहराई तक काम करता है। रेटिनॉल का इस्तेमाल करते वक्त शुरुआत में सैंडविच मेथड इस्तेमाल करें, यानी पहले मॉइश्चराइजर लगाएं, फिर रेटिनॉल और फिर दोबारा मॉइश्चराइजर लगाएं।
- सनस्क्रीन है जरूरी- रेटिनॉल त्वचा को सूरज की किरणों के लिए ज्यादा सेंसिटिव बना सकता है। इसलिए दिन में सनस्क्रीन लगाना कभी न भूलें।
विटामिन-सी- सुबह की रूटीन का स्टार
विटामिन-सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो प्रदूषण और सूरज की किरणों से होने वाले नुकसान से बचाता है और त्वचा को ब्राइटन करने में मदद करता है।
- इस्तेमाल का सही समय- इसे सुबह की स्किनकेयर रूटीन में शामिल करना सबसे अच्छा होता है। इसे लगाने के बाद ऊपर से सनस्क्रीन जरूर लगाएं, इससे उसका प्रोटेक्शन बढ़ जाता है।
- ऑक्सीडेशन से बचाएं- विटामिन-सी जल्दी खराब होने वाला इंग्रीडिएंट है। हवा के संपर्क में आने पर यह ऑक्सीडाइज होकर अपना प्रभाव खो देता है। इसलिए एयरलेस पंप वाले प्रोडक्ट्स चुनें, जो फॉर्मूले को ताजा रखते हैं।
ये सावधानियां बरतें
- एक साथ न शुरू करें- रेटिनॉल और विटामिन-सी जैसे पोटेंट एक्टिव्स को एक साथ इस्तेमाल करने से बचें। शुरुआत में इन्हें अलग-अलग समय पर इस्तेमाल करें। जैसे, विटामिन-सी सुबह और रेटिनॉल रात को।
- अपनी त्वचा की सुनें- अगर त्वचा में जलन, रेडनेस या खुजली महसूस हो, तो इस्तेमाल कम कर दें या थोड़े दिन के लिए बंद कर दें। त्वचा को इनकी आदत पड़ने मे समय लग सकता है।
यह भी पढ़ें- आपकी Skin को ट्रांसफॉर्म करने का दम रखता है Retinol, मगर इस्तेमाल से पहले रखें इन 5 बातों का ध्यान
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।