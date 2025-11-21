17वें आदिवासी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत 20 बच्चे जाएंगे चेन्नई, ऐतिहासिक-धार्मिक स्थलों का करेंगे भ्रमण
17वें आदिवासी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत 20 बच्चे चेन्नई जाएंगे। वे चेन्नई के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी युवाओं को देश की संस्कृति और विरासत से परिचित कराना है, जिससे उन्हें विभिन्न संस्कृतियों को समझने का अवसर मिलेगा। यह कार्यक्रम आदिवासी युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने में सहायक है।
संवाद सहयोगी, चाईबासा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 197 बटालियन व मेरा युवा भारत चाईबासा के संयुक्त तत्वावधान में 17वें आदिवासी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत 23 से 29 नवंबर तक चेन्नई (तमिलनाडु) के लिए टूर का आयोजन किया गया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए 197 बटालियन कमांडेंट सुरेश कुमार ने कहा कि आदिवासी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो, चाईबासा, बंदगांव, गुदड़ी व गोईलकेरा प्रखंडों के ग्रामीण आदिवासी गरीब बच्चों को तमिलनाडु के चेन्नई शहर में टूरिस्ट, ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थलों के भ्रमण कराया जायेगा।
इससे वहां की परंपरा एवं संस्कृति से रूबरू होंगे। भ्रमण में 20 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है। इसमें 10 युवक एवं 10 युवतियां शामिल है। भ्रमण के लिए सीआरपीएफ के 2 एस्कार्ट (महिला एवं पुरुष) के साथ चेन्नई के लिए प्रस्थान किया।
भ्रमण के लिए प्रस्थान करने से पूर्व प्रतिभागियों के विदाई समारोह का आयोजन मुख्यालय सीआरपीएफ 197 बटालियन चाईबासा में किया गया। टूर के लिए प्रस्थान करने से पूर्व कार्यालय मेरा युवा भारत चाईबासा की ओर से सभी प्रतिभागियों को सामान, किट शूज, टी-शर्ट, कैप, शाक्स, ट्रैक सूट एवं थर्मल इनर वियर आदि प्रदान किया गया।
चेन्नई भ्रमण के पश्चात सभी प्रतिभागी 29 नवंबर को प्रस्थान करेंगे। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. विजय चौधरी, द्वितीय कमांडेंट शंभू कुमार विश्वास, अभिषेक आनंद समेत अन्य मौजूद थे।
