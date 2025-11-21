17वें आदिवासी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत 20 बच्चे जाएंगे चेन्नई, ऐतिहासिक-धार्मिक स्थलों का करेंगे भ्रमण

संवाद सहयोगी, चाईबासा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 197 बटालियन व मेरा युवा भारत चाईबासा के संयुक्त तत्वावधान में 17वें आदिवासी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत 23 से 29 नवंबर तक चेन्नई (तमिलनाडु) के लिए टूर का आयोजन किया गया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए 197 बटालियन कमांडेंट सुरेश कुमार ने कहा कि आदिवासी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो, चाईबासा, बंदगांव, गुदड़ी व गोईलकेरा प्रखंडों के ग्रामीण आदिवासी गरीब बच्चों को तमिलनाडु के चेन्नई शहर में टूरिस्ट, ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थलों के भ्रमण कराया जायेगा।

इससे वहां की परंपरा एवं संस्कृति से रूबरू होंगे। भ्रमण में 20 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है। इसमें 10 युवक एवं 10 युवतियां शामिल है। भ्रमण के लिए सीआरपीएफ के 2 एस्कार्ट (महिला एवं पुरुष) के साथ चेन्नई के लिए प्रस्थान किया।