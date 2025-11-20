Language
    Paddy Procurement: किसानों के लिए खुशखबर, धान अधिप्राप्ति एक दिसंबर से, दाम और बोनस भी तय

    By Ravi Shankar Singh Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 07:50 PM (IST)

    Paddy Procurement: धनबाद जिले में सहकारिता विभाग 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू करने जा रहा है, जिसके लिए 18 केंद्र खोले जाएंगे। किसानों को धान बेचने में सुविधा हो, इसके लिए हर प्रखंड में कम से कम एक केंद्र होगा। सरकार किसानों को प्रति क्विंटल 100 रुपये का बोनस भी देगी, जिससे उन्हें कुल 2469 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे।

    धनबाद में धान की अच्छी पैदावार हुई है। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। सहकारिता विभाग ने धनबाद में एक दिसंबर से धान अधिप्राप्ति केंद्र खोलने की तैयारी पूरी कर ली है। जिला सहकारिता कार्यालय द्वारा जिला आपूर्ति कार्यालय को 18 पैक्स आधारित केंद्रों की सूची सौंप दी गई है। हर प्रखंड में कम से कम एक केंद्र खोला जाएगा, ताकि किसानों को धान बेचने में सुविधा मिले।

    खरीदी प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए इस बार चार राइस मिलों को भी टैग किया जाना है, जिससे उठाव और भंडारण में आसानी होगी। सबसे अधिक चार केंद्र गोविंदपुर प्रखंड में खुलेंगे जबकि तोपचांची में तीन केंद्र खुलेंगे। सभी प्रखंडों में खरीदी प्रक्रिया व राइस मिलों को जोड़े जाने को लेकर जिला स्तरीय कमेटी में चर्चा भी हो चुकी है।

    जिला स्तरीय कमेटी की हालिया बैठक में धान खरीदी व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। जिला सहकारिता पदाधिकारी ने वेद प्रकाश ने बताया कि अब तक जिले में धान खरीद का लक्ष्य तय नहीं किया गया है, लेकिन संभावना है कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी दो लाख क्विंटल से अधिक लक्ष्य निर्धारित हो सकता है। 

    किसानों को प्रति क्विंटल 100 रुपए मिलेगा बोनस

    झारखंड सरकार ने इस वर्ष खरीफ सीजन में धान बेचने वाले किसानों को 100 ₹ अतिरिक्त बोनस देने का निर्णय लिया है। जबकि सरकार की ओर से इस बार धान का एमएसपी 2369 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। यानी इस बार किसानों को सरकारी धान अधिप्राप्ति केंद्रों में धान की बिक्री पर कुल 2469 ₹ प्रति क्विंटल का भुगतान मिलेगा।

    वहीं, विभाग की प्राथमिकता केंद्रों की तैयारियों, तौल-प्रणाली, भुगतान और निगरानी पर है। दावा किया गया है कि इस बार खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी और परेशानी-रहित होगी।

    इन केंद्रों पर होगी धान की खरीदारी

    बाघमारा प्रखंड के राजगंज व बाघमारा खानुडीह, निरसा में निरसा चट्टी तथा घाघरा, गोविंदपुर प्रखंड में बिराजपुर, तिलैया व परासी के अलावा गोविंदपुर में केंद्र खुलेंगे।

    बलियापुर में रघुनाथपुर व पलानी में, टुंडी प्रखंड के पूनाडीह व ओझाडीह कटनिया में, कलियासोल के सिमुलदान में, पूर्वी टुंडी के लटानी फतेहपुर, तोपचांची के कोरकोटा, खरियो व मदैयडीह, जबकि धनबाद में पुटकी के समीप सियालगुदरी में धान अधिप्राप्ति केंद्र खुलेंगे।

    सभी 18 केंद्रों से संबंधित व नजदीकी पंचायतों को भी जोड़ा गया है ताकि किसान अपने नजदीक के केंद्र पर जाकर धान की बिक्री कर सकें।

    धान खरीदी के लिए हमने आपूर्ति विभाग को 18 केंद्रों की सूची भेज दी है। एक दिसंबर से खरीदी शुरू होने की संभावना है। लक्ष्य अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि यह दो लाख क्विंटल से अधिक होगा। इस बार कुछ राइस मिल भी खरीदी में शामिल रहेंगे।-वेद प्रकाश, जिला सहकारिता पदाधिकारी