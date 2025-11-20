Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Mushtaq Ali Trophy 2025: इशान किशन संभालेंगे झारखंड की कमान, 26 से शुरू होगा स्मैट का रोमांच

    By Jitendra Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 09:27 PM (IST)

    झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। इशान किशन टीम के कप्तान होंगे, जबकि कुमार कुशाग्र उपकप्तान होंगे। झारखंड की टीम 26 नवंबर को दिल्ली के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण है, जिससे SmAT ट्रॉफी में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। सैयद मुश्ताक अली ट्राफी (स्मैट) के आगामी सत्र के लिए झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) ने अपनी 16 सदस्यीय टीम का एलान कर दिया है। चयनकर्ताओं ने टीम की बागडोर अनुभवी और विस्फोटक विकेटकीपर-बल्लेबाज इशान किशन को सौंपी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी कुमार कुशाग्र को उपकप्तान की जिम्मेदारी दी गई है। इशान के नेतृत्व में झारखंड की टीम अपने अभियान की शुरुआत 26 नवंबर को दिल्ली के खिलाफ मुकाबले से करेगी।

    इशान के अनुभव और फॉर्म पर नजर

    इशान किशन के लिए यह टूर्नामेंट बेहद खास है। हाल ही में इंडिया-ए के लिए खेलते हुए दक्षिण अफ्रीका-ए के खिलाफ उन्होंने राजकोट में शानदार अर्धशतक जड़कर अपनी लय हासिल की है। 27 वर्षीय इशान के पास टी-20 प्रारूप का विशाल अनुभव है।

    उन्होंने अब तक खेले गए 206 टी-20 मैचों में 134.20 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 5270 रन बनाए हैं। आईपीएल में मुंबई इंडियंस, गुजरात लायंस और सनराइजर्स हैदराबाद जैसी टीमों का प्रतिनिधित्व कर चुके इशान का अनुभव झारखंड के लिए ‘एक्स-फैक्टर’ साबित हो सकता है।

    ग्रुप-डी में कड़ी टक्कर

    झारखंड को एलीट ग्रुप-डी में रखा गया है, जहां मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। इस ग्रुप में झारखंड के अलावा दिल्ली, कर्नाटक, उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, सौराष्ट्र और त्रिपुरा जैसी मजबूत टीमें शामिल हैं। इशान की सेना को नॉकआउट में जगह बनाने के लिए इन दिग्गज टीमों से पार पाना होगा।

    आईपीएल सितारों से सजी संतुलित टीम

    इस बार झारखंड की टीम युवा जोश और अनुभव का बेहतरीन मिश्रण है। टीम में इशान और कुशाग्र के अलावा आईपीएल में अपनी पहचान बना चुके रॉबिन मिंज और आलराउंडर अनुकूल राय भी शामिल हैं। रोबिन मिंज अपनी हार्ड-हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, जबकि अनुकूल राय गेंद और बल्ले दोनों से मैच पलटने का दम रखते हैं।

    इसके अलावा उत्कर्ष सिंह और विराट सिंह जैसे घरेलू क्रिकेट के अनुभवी नाम बल्लेबाजी को मजबूती देंगे, तो गेंदबाजी में सुशांत मिश्रा और वरुण आरोन जैसे गेंदबाजों की कमी को युवा चेहरे पूरा करेंगे।

    झारखंड की घोषित 16 सदस्यीय टीम

    जेएससीए द्वारा चुनी गई टीम में कप्तान इशान किशन और उपकप्तान कुमार कुशाग्र के साथ उत्कर्ष सिंह, विराट सिंह, रॉबिन मिंज, अनुकूल रॉय, पंकज कुमार, बाला कृष्णा, मो. कोनैन कुरैशी, शुभ शर्मा, अमित कुमार, मनीषी, सुशांत मिश्रा, विकास सिंह, सौरभ शेखर और रजनदीप सिंह शामिल हैं।