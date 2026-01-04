जमशेदपुर में सड़क हादसा: डंपर की टक्कर से अनियंत्रित बस ने कार को मारी ठोकर, खाईं में गिरा पूरा परिवार
जमशेदपुर के हाता-पोटका मार्ग पर रायपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार डंपर ने सीटीसी बस को टक्कर मार दी। बस अनियंत्रित होकर आगे खड़ी कार से टकराई, जिससे का ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। हाता-पोटका मुख्य मार्ग पर रायपुर गांव के पास एक अनियंत्रित डंपर ने कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर (सीटीसी) की बस में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस अनियंत्रित होकर अपने आगे खड़ी कार से जा भिड़ी, जिससे कार सीधे खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार ब्रज सुंदर त्रिपाठी समेत एक ही परिवार के पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
रफ्तार के कहर ने एक बार फिर हंसते-खेलते परिवार को मुसीबत में डाल दिया। घटना उस वक्त हुई जब ब्रज सुंदर त्रिपाठी अपने परिवार के साथ कार में सवार होकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में रायपुर गांव के पास उन्होंने अपनी कार रोकी थी। उसी दौरान उनकी कार के ठीक पीछे सीटीसी जवानों को ले जा रही एक बस भी आ रही थी।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे एक डंपर ने सीटीसी बस को जोरदार ठोकर मारी। डंपर के धक्के से बस संभल नहीं पाई और उसने अपने आगे खड़ी कार को रौंद दिया। बस की टक्कर लगते ही कार सड़क किनारे बनी गहरी खाई में जा गिरी।
खाई में गिरते ही कार के उड़े परखच्चे
कार में ब्रज सुंदर त्रिपाठी के अलावा दो बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य सवार थे। खाई में गिरते ही कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार सभी पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को किसी तरह बाहर निकाला गया।
बताया जा रहा है कि ब्रज सुंदर का ससुराल हाता में है और वे वहीं से जुड़े किसी कार्य के लिए निकले थे। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए आरोपी चालक को जेल भेज दिया है। वहीं, घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इस घटना के बाद क्षेत्र में भारी वाहनों की रफ्तार को लेकर लोगों में रोष है।
