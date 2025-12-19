Language
    VHP की मेरठ बैठक में बड़े फेरबदल, चितरंजन बने झारखंड के प्रांत संगठन मंत्री

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 11:25 PM (IST)

    विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) की मेरठ में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। चितरंजन को झारखंड प्रांत का संगठन मंत्री नियुक्त किया गया है। यह न ...और पढ़ें

    Hero Image

    VHP के चितरंजन बने झारखंड के प्रांत संगठन मंत्री

    संजय कुमार, रांची। विश्व हिंदू परिषद की मेरठ में चल रही तीन-दिवसीय प्रन्यासी मंडल की बैठक के अंतिम दिन शुक्रवार को कई पदाधिकारियों के दायित्व में परिवर्तन किया गया। बजरंग दल के राष्ट्रीय सह संयोजक किशन प्रजापति को बजरंग दल का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है।

    वहीं वर्तमान राष्ट्रीय संयोजक नीरज दौनेरिया को इंद्रप्रस्थ क्षेत्र का क्षेत्र संगठन मंत्री बनाया गया है। इंद्रप्रस्थ क्षेत्र में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रांत आता है। इंद्रप्रस्थ क्षेत्र के वर्तमान संगठन मंत्री मुकेश विनायक खांडेकर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र का क्षेत्र संगठन मंत्री बनाया गया।

    इस क्षेत्र में मेरठ, बृज और उत्तराखंड प्रांत आता है। अनिरुद्ध पंडित को मुंबई क्षेत्र का संगठन मंत्री बनाया गया। वहीं दक्षिण बिहार के प्रांत संगठन मंत्री चितरंजन कुमार को झारखंड का प्रांत संगठन मंत्री बनाया गया वहीं झारखंड के प्रांत संगठन मंत्री देवी सिंह को उत्तर बिहार के प्रांत संगठन मंत्री का दायित्व दिया गया है।

    VHP

    (देवी सिंह, उत्तर बिहार प्रांत संगठन मंत्री)

    उत्तर बिहार के प्रांत संगठन मंत्री नागेंद्र समर्थ को दक्षिण बिहार का प्रांत संगठन मंत्री बनाया गया। गोरक्ष प्रांत के प्रांत सह संगठन मंत्री दिपेश को प्रांत संगठन मंत्री का दायित्व दिया गया। छत्तीसगढ़ के प्रांत मंत्री विभूति पांडेय को भोपाल क्षेत्र का सेवा प्रमुख बनाया गया।

    विवेक कुलकर्णी को बजरंग दल का राष्ट्रीय सह संयोजक बनाया गया। इसी तरह अनुज वालिया को भोपाल क्षेत्र का बजरंग दल संयोजक और डाक्टर राजकुमार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र का गोरक्षा प्रमुख बनाया गया।

