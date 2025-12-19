Ranchi टाटीसिलवे रेलवे स्टेशन पर आर्मी जवान ने युवती से किया दुष्कर्म, आरपीएफ ने दबोचा
रांची के टाटीसिलवे रेलवे स्टेशन पर आर्मी के एक जवान ने युवती से दुष्कर्म किया। आरपीएफ के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए युवती को बचाया। आरोपी जवान अजीत ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रांची। टाटीसिलवे रेलवे स्टेशन पर गुरुवार की रात करीब 9.30 बजे आर्मी के एक जवान द्वारा युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है।
रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों की सतर्कता से 21 वर्षीया युवती को छुड़ाया जा सका। गुवाहाटी से चलकर टाटीसिलवे पहुंची आर्मी की स्पेशल ट्रेन लूप लाइन में खड़ी थी।
रिश्तेदार को लेने टाटीसिलवे रेलवे स्टेशनगई थी युवती
सुरक्षा व्यवस्था के तहत ट्रेन के प्रत्येक कोच में एक-एक आर्मी जवान की तैनाती की गई थी। इसी दौरान अनगड़ा क्षेत्र की रहने वाली 21 वर्षीय युवती अपने एक रिश्तेदार को लेने टाटीसिलवे स्टेशन के डाउन लाइन स्थित प्लेटफार्म पर पहुंची थी।
आरोप है कि ट्रेन के भीतर मौजूद आर्मी जवान अजीत युवती को देख रहा था। अचानक उसने कोच का गेट खोलकर युवती को अंदर खींचने लगा।
युवती ने खुद को छुड़ाने का प्रयास किया और भागने लगी, लेकिन आरोपी ने दोबारा उसे खींचकर कोच के अंदर कर लिया और गेट बंद कर हरकत की।
चिल्लाने की आवाज सुन मौके पर पहुंची आरपीएफ
अंदर से युवती के जोर-जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर तैनात आरपीएफ हवलदार बीडी बोदरा और कांस्टेबल केके महतो ने तत्परता दिखाते हुए हस्तक्षेप किया।
दोनों जवान लगातार दरवाजा खटखटाकर खोलने को कहते रहे। जैसे ही आरोपी ने गेट खोला, आरपीएफ को देखा। वह दरवाजा दोबारा बंद करने लगा। इस दौरान आरपीएफ जवान की अंगुली में चोट लग गई।
इसके बाद आरपीएफ ने बलपूर्वक दरवाजा खोल दिया। आरोपी जवान नशे की हालत में था और उसने आरपीएफ जवानों के साथ हाथापाई शुरू कर दी।
नशे में धुत जवान ने आरपीएफ से की हाथापाई
झड़प में दोनों पक्षों को चोटें आईं, लेकिन अंततः आरोपी को काबू में कर लिया गया। घटना की सूचना रांची आरपीएफ पोस्ट के ओसी को दी गई। अपनी टीम के साथ वे मौके पर पहुंचे।
कुछ ही देर में टाटीसिलवे पुलिस भी स्टेशन पहुंच गई। आरपीएफ ने आरोपी को गिरफ्तार कर जीआरपी के हवाले कर दिया, जहां उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है।
आरोपी की पहचान आर्मी जवान अजित सिंह के रूप में हुई है, जो एमसीओ दिल्ली में हेड कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित है। वह प्रयागराज जिले के छिवकी थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर गांव का रहने वाला बताया गया है।
उल्लेखनीय है कि टाटीसिलवे रेलवे स्टेशन पर फिलहाल सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था नहीं है। हालांकि, बीते कुछ दिनों से नामकुम और टाटीसिलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया चल रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके।
