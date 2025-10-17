Ranchi News: गंभीर बीमारियों को ठीक करने के नाम पर धर्मांतरण का खेल, सरना समिति ने राज्यपाल से की शिकायत

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से गुरुवार को झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति के एक शिष्टमंडल ने राजभवन में भेंट कर राज्य में कराए जा रहे धर्मांतरण की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। शिष्टमंडल ने राज्यपाल को चर्च मिशनरी द्वारा अंधविश्वास को बढ़ावा देने और गंभीर बीमारियों को ठीक करने के नाम पर अवैध धर्मांतरण की गतिविधियों से अवगत कराते हुए संबंधित ज्ञापन सौंपा।



शिष्टमंडल ने राज्यपाल से इस तरह की गैरकानूनी एवं अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली प्रार्थना सभाओं पर रोक लगाने और उचित कार्रवाई की पहल करने का आग्रह किया।

