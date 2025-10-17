Ranchi News: गंभीर बीमारियों को ठीक करने के नाम पर धर्मांतरण का खेल, सरना समिति ने राज्यपाल से की शिकायत
राँची में सरना समिति ने राज्यपाल से शिकायत की है कि कुछ लोग गंभीर बीमारियों को ठीक करने के नाम पर धर्मांतरण करा रहे हैं। समिति ने आरोप लगाया कि गरीब लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने राज्यपाल से हस्तक्षेप कर इस मामले की जांच कराने की मांग की है ताकि दोषियों पर कार्रवाई हो सके।
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से गुरुवार को झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति के एक शिष्टमंडल ने राजभवन में भेंट कर राज्य में कराए जा रहे धर्मांतरण की ओर ध्यान आकृष्ट कराया।
शिष्टमंडल ने राज्यपाल को चर्च मिशनरी द्वारा अंधविश्वास को बढ़ावा देने और गंभीर बीमारियों को ठीक करने के नाम पर अवैध धर्मांतरण की गतिविधियों से अवगत कराते हुए संबंधित ज्ञापन सौंपा।
शिष्टमंडल ने राज्यपाल से इस तरह की गैरकानूनी एवं अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली प्रार्थना सभाओं पर रोक लगाने और उचित कार्रवाई की पहल करने का आग्रह किया।
राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि रांची के नामकोम प्रखंड स्थित चांद (हरदाग) गांव में पिछले एक वर्ष से बिना जिला प्रशासन की अनुमति के झारखंड महाअभिषेक चर्च द्वारा टेंट पंडाल लगाकर यह दावा किया जा रहा है कि प्रभु यीशु के नाम पर प्रार्थना करने से अंधा, लंगड़ा, बहरा, गुंगा, महामारी, एड्स इत्यादि गंभीर बीमारियां ठीक हो सकती हैं।
यह भी पढ़ें- झारखंड के 500 सहायक प्राध्यापकों को दीपावली का तोहफा: JPSC ने लगाई प्रमोशन पर मुहर
इसी बहाने गुप्त रूप से लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। कहा गया कि इस तरह के आयोजन अन्य स्थानों पर भी किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, शुभ संदेश एवं प्रार्थना सभा द जिजस इज लाईफ चर्च मैदान, अनगड़ा, रांची में 20 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक आयोजित की जा रही है।
झारखंड रिवाइवल मिटिंग-2025 धुर्वा के प्रभात तारा मैदान में 23 से 25 अक्टूबर तक प्रस्तावित है। झारखंड प्रार्थना महोत्सव गुमला द्वारा गुमला में में आयोजित किया जा रहा है।
यह भी पढ़ें- हेमंत सरकार पर आदित्य साहू का हमला: पिछड़ा समाज के साथ 'ठगबंधन' ने किया विश्वासघात
यह भी पढ़ें- दुमका के मलूटी में काली पूजा की धूम, 14 तरह की साग का लगता है भोग
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।