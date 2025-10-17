झारखंड के 500 सहायक प्राध्यापकों को दीपावली का तोहफा: JPSC ने लगाई प्रमोशन पर मुहर

गुरुवार को आयोग के अध्यक्ष एल खियांग्ते की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन सहायक प्राध्यापकों को प्रोन्नति देने पर सहमति प्रदान की गई। इससे इनका प्राध्यापक बनने तथा विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक पदों जैसे रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक आदि पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

राज्य ब्यूरो, रांची। विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत लगभग 500 सहायक प्राध्यापकों की दीपावली इस बार खास होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इन सहायक प्राध्यापकों की प्रोन्नति पर मुहर लग दी। कई वर्षों से इनकी प्रोन्नति लंबित थी।

कुछ सहायक प्राध्यापकों के मामले में आवश्यक दस्तावेज के अभाव के कारण प्रोन्नति पर निर्णय नहीं लिया जा सका। हालांकि आयोग ने नवंबर माह तक उनकी प्रोन्नति की भी बात कही है।

इसके लिए उनसे आवश्यक दस्तावेज की मांग की जा रही है। आयोग की बैठक में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में प्राध्यापक सह वरीय वैज्ञानिक के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित साक्षात्कार का परिणाम जारी करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में आयोग के सदस्य डॉ. अजिता भट्टाचार्य, डॉ. अनिमा हांसदा, डॉ. जमाल अहमद, सचिव संदीप कुमार भी उपस्थित थे।