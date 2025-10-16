Language
    Ghatshila by election: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संभालेंगे प्रचार की कमान, झामुमो ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची

    By Pradeep Singh Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 11:44 PM (IST)

    झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने घाटशिला उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। दिवंगत विधायक रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन उम्मीदवार होंगे, जिनके नामांकन में हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। झामुमो महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि हेमंत सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा और जनता रिकॉर्ड मतों से पार्टी प्रत्याशी को जिताएगी।

     झामुमो ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में अपनी चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए स्टार प्रचारकों की 40 सदस्यीय सूची जारी कर दी है।

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में अपनी चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए स्टार प्रचारकों की 40 सदस्यीय सूची जारी कर दी है। प्रचार की कमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों में होगी।

    उल्लेखनीय है कि बुधवार को पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक में दिवंगत विधायक रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की गई थी। गुरुवार को हेमंत सोरेन ने घाटशिला क्षेत्र के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ दिनभर मंत्रणा की, जिसमें कार्यक्षेत्रों का निर्धारण किया गया।

    यह उपचुनाव 11 नवंबर को होने वाला है, जो झामुमो के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। झामुमो की केंद्रीय समिति की बैठक में सोमेश सोरेन को उम्मीदवार बनाने का फैसला एकमत से लिया गया। गुरुवार की मंत्रणा में तय हुआ कि प्रचार अभियान की कमान हेमंत सोरेन संभालेंगे।

    वे सोमेश के नामांकन के दौरान 17 अक्टूबर को धूमधाम से आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। हेलिकाप्टर से दोपहर 12:15 बजे पहुंचने वाले हेमंत सोमेश के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने सदर कार्यालय जाएंगे। कार्यक्रम दाहीगोड़ा सर्कस ग्राउंड में होगा, जहां हजारों समर्थक जुटेंगे।

    स्टार प्रचारकों में अनुभवी चेहरे पर भरोसा

    झामुमो ने स्टार प्रचारकों की सूची में प्रो. स्टीफन मरांडी, सरफराज अहमद, वैद्यनाथ राम, मथुरा प्रसाद महतो, सविता महतो, विनोद पांडेय, फागु बेसरा, दीपक बिरुवा, सुप्रियो भट्टाचार्य, कल्पना मुर्मू सोरेन, मिथिलेश ठाकुर, बसंत सोरेन, जोबा माझी, योगेन्द्र प्रसाद, अभिषेक प्रसाद, हेमलाल मुर्मू, सुदिव्य कुमार, विजय हांसदा, महुआ माजी,

    हफिजुल हसन, विकास मुंडा, लुईस मरांडी, अंजनी सोरेन, समीर मोहंती, मंगल कालिंदी, संजीव सरदार, भुषण तिर्की, निरल पुर्ती, दशरथ गागराई, सुखराम उरांव, ताजुद्दीन राजा, उमाकांत रजक, आलोक सोरेन, जगत माझी, रामसुर्या मुंडा, कुणाल षाड़ंगी, रामलाल मुंडा, लक्ष्मण टुडू और बारी मुर्मू को शामिल किया है।

    ये सभी मिलकर घाटशिला में सभाएं करेंगे। घाटशिला झामुमो का पारंपरिक गढ़ रहा है, जहां 2019 और 2024 में रामदास की जीत ने पार्टी को मजबूत बनाया। झामुमो महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि हेमंत सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा।

    जनता रिकार्ड मतों से पार्टी प्रत्याशी को विजयी बनाएगी। पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और वे सोमेश को विजयी बनाने के लिए घर-घर पहुंच अभियान चला रहे हैं।