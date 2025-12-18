Language
    Ranchi News: कोहरे ने उड़ानों का शेड्यूल बिगाड़ा, कोलकाता के तीन विमान रद, कई सेवाएं घंटों लेट

    By Shakti Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    रांची में कोहरे के कारण विमानों का शेड्यूल बिगड़ गया है। कोलकाता से आने वाली तीन उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। दृश्यता कम हो ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, रांची। उत्तर भारत में बुधवार को घने कोहरे का असर हवाई सेवा पर साफ दिखा। कोहरे के कारण रांची से कोलकाता जाने वाले तीन विमान रद रहे, जिनमें से दो सेवाएं पहले ही 31 दिसंबर तक के लिए निरस्त की जा चुकी हैं। इसके अलावा दिन भर कई प्रमुख शहरों के लिए उड़ानें तय समय से घंटों विलंब से संचालित हुईं, जिससे यात्रियों को खासी परेशानी झेलनी पड़ी।

    सुबह 8.55 बजे बेंगलुरू के लिए निर्धारित इंडिगो की उड़ान करीब तीन घंटे की देरी से 12.08 बजे टेकआफ कर सकी। सुबह 9.05 बजे दिल्ली जाने वाली इंडिगो उड़ान 11.42 बजे, 9.30 बजे हैदराबाद की उड़ान 11.38 बजे और सुबह 10 बजे दिल्ली के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान 12 बजे संचालित हुई। बेंगलुरू जाने वाली एक अन्य उड़ान 12.20 बजे, जबकि सुबह 11.10 बजे मुंबई की उड़ान 12.14 बजे रवाना हुई।

    दोपहर बाद भी देरी का सिलसिला जारी रहा। 2.05 बजे दिल्ली की उड़ान 4.13 बजे, शाम 4.10 बजे कोलकाता की उड़ान 4.16 बजे और शाम 5.45 बजे दिल्ली की उड़ान 7.11 बजे संचालित हुई।

    अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली के लिए शाम की उड़ानें भी 30 मिनट से लेकर एक घंटे से अधिक विलंब से उड़ीं। शाम के समय चेन्नई, दिल्ली और हैदराबाद जाने वाली सेवाएं भी लगभग आधे घंटे की देरी से संचालित की गईं। लगातार विलंब होने के कारण एयरपोर्ट पर यात्रियों को इंतजार करना पड़ा।

