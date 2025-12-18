Jharkhand विद्या भारती के स्कूलों में शिक्षकों की बंपर वकेंसी, जानें कैसे करें आवेदन

Language
    By Kanchan SinghEdited By: Kanchan Singh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 01:05 AM (IST)

    झारखंड में विद्या भारती द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती होगी, जिसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के नाम से चल ...और पढ़ें

    झारखंड में विद्या भारती की ओर से संचालित स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली होगी।

    जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड में विद्या भारती की ओर से संचालित स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली होगी। ये स्कूल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के नाम से राज्य के सभी जिलों में चल रहे हैं। इसके लिए विज्ञापन निकाला गया है।

    योग्य उम्मीदवार 15 जनवरी 2026 तक आनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। विद्या भारती के प्रांत सचिव नकुल शर्मा ने कहा कि पीआरटी (प्राइमरी ट्रेंड टीचर) में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, कंप्यूटर एवं वाटिका विषय के लिए नियुक्ति होगी। इसके लिए संबंधित विषय में स्नातक के साथ डीएलएड या बीएड होना चाहिए। 

    टीजीटी(स्नातक प्रशिक्षित) में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, कंप्यूटर, इतिहास व भूगोल (अंग्रेजी माध्यम) एवं शारीरिक शिक्षा विषय के लिए योग्य उम्मीदवार की जरूरत है।

    इसके लिए संबंधित विषय में स्नातक के साथ बीएड, शारीरिक शिक्षा विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान से बीपीएड, कंप्यूटर के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से एमसीए की डिग्री होना चाहिए।

    वहीं पीजीटी (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, शारीरिक शिक्षा एवं कंप्यूटर विषय में शिक्षक की जरूरत है।

    काउंसिलर एंड वेलनेस शिक्षक की भी जरूरत

    इसके लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर के साथ बीएड, शारीरिक शिक्षा में मान्यता प्राप्त संस्थान से एमपीएड, कंप्यूटर के लिए एमसीए होना चाहिए। इसके साथ ही संगीत शिक्षक, कार्यालय प्रमुख और काउंसिलर एंड वेलनेस शिक्षक की भी जरूरत है।

    कार्यालय प्रमुख के लिए वाणिज्य में स्नातक होने के साथ ही टैली एवं एमएस आफिस की जानकारी होना जरूरी है। प्रांत सचिव ने कहा कि झारखंड प्रदेश में आवश्यकतानुसार कहीं भी जाने में सक्षम अभ्यर्थी ही आवेदन करें।

    सभी पदों के लिए न्यूनतम उम्र 21 एवं अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए। नियुक्ति के लिए आठ मार्च 2026 को झारखंड के अलग-अलग केंद्रों पर लिखित परीक्षा ली जाएगी। सफल अभ्यर्थी को पूरे प्रदेश में आवश्यकतानुसार कहीं भी नियोजित किया जाएगा।

    परीक्षा शुल्क 700 रुपये है। विशेष जानकारी विद्या विकास समिति झारखंड के वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके लिए 15 दिसंबर को दैनिक जागरण में विज्ञापन भी निकाला गया है। 