Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    JPSC परीक्षा परिणाम में 16 महीने की देरी से आक्रोशित छात्र अनिश्चितकालीन धरने पर, हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में

    By Kumar Gaurav Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) परीक्षा परिणाम में 16 महीने की देरी से नाराज़ छात्रों ने रांची में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। छात्रों का कहना है ...और पढ़ें

    Hero Image

    16 माह से लंबित परिणाम जारी नहीं होने के विरोध में छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (जेपीएससी) द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का परिणाम बीते 16 महीनों से तैयार रहने के बावजूद जारी नहीं किए जाने के खिलाफ छात्र आयोग के समक्ष अनिश्चितकाल से धरने पर बैठ गए हैं।

    छात्रों का कहना है कि बार-बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद जेपीएससी लगातार परिणाम जारी करने में टालमटोल कर रहा है, जिससे हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है।

    छात्रों ने बताया कि लगभग 10 दिन पूर्व छात्र प्रतिनिधिमंडल की जेपीएससी सचिव से मुलाकात हुई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि दो दिनों के भीतर परिणाम जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी न तो परिणाम जारी हुआ और न ही आयोग की ओर से कोई स्पष्ट जवाब दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इससे छात्रों में भारी आक्रोश और निराशा व्याप्त है। धरना स्थल पर मौजूद छात्रों ने कहा कि वे लगातार आयोग, प्रशासन और सरकार के प्रतिनिधियों से मिलते आ रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें झूठे सपने और खोखले आश्वासन देकर वापस भेज दिया जाता है।

    परिणाम न आने के कारण न केवल छात्रों की उम्र सीमा प्रभावित हो रही है बल्कि उनका मानसिक, सामाजिक और आर्थिक शोषण भी हो रहा है। इस आंदोलन का नेतृत्व छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला कर रहे हैं।

    उन्होंने कहा यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि झारखंड के हजारों मेहनती छात्रों की आवाज है। हमने अब तक 20 से अधिक बार आंदोलन, धरना और प्रदर्शन किए लेकिन सरकार और आयोग की संवेदनहीनता जस की तस बनी हुई है। जब तक परिणाम जारी नहीं होगा, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा।