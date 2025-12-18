JPSC परीक्षा परिणाम में 16 महीने की देरी से आक्रोशित छात्र अनिश्चितकालीन धरने पर, हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (जेपीएससी) द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का परिणाम बीते 16 महीनों से तैयार रहने के बावजूद जारी नहीं किए जाने के खिलाफ छात्र आयोग के समक्ष अनिश्चितकाल से धरने पर बैठ गए हैं। छात्रों का कहना है कि बार-बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद जेपीएससी लगातार परिणाम जारी करने में टालमटोल कर रहा है, जिससे हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। छात्रों ने बताया कि लगभग 10 दिन पूर्व छात्र प्रतिनिधिमंडल की जेपीएससी सचिव से मुलाकात हुई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि दो दिनों के भीतर परिणाम जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी न तो परिणाम जारी हुआ और न ही आयोग की ओर से कोई स्पष्ट जवाब दिया गया।

इससे छात्रों में भारी आक्रोश और निराशा व्याप्त है। धरना स्थल पर मौजूद छात्रों ने कहा कि वे लगातार आयोग, प्रशासन और सरकार के प्रतिनिधियों से मिलते आ रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें झूठे सपने और खोखले आश्वासन देकर वापस भेज दिया जाता है।