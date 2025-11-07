1,733 कक्षपालों की नियुक्ति की आवेदन प्रक्रिया स्थगित, JSSC का बड़ा फैसला

झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा-2025 में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू होनेवाली थी, लेकिन आवेदन के लिए पोर्टल पर लिंक जारी नहीं हुआ। आयोग ने शाम में अपरिहार्य करण बताते हुए आवेदन प्रक्रिया स्थगित किए जाने की सूचना प्रकाशित की।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने राज्य की जेलों में कक्षपालों की नियुक्ति को लेकर आयोजित होनेवाली प्रतियोगिता परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर दी है।

इससे पहले आयोग ने कक्षपाल के कुल 1,733 पदों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए बहाली निकाली थी। इसके तहत आनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आठ दिसंबर निर्धारित की थी।

आयोग के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नई तिथि अलग से प्रकाशित की जाएगी। बताते चलें कि कक्षपाल के कुल 1,733 पदों पर नियुक्ति होनी है, जिनमें 1,698 नियमित तथा 35 बैकलॉग पद सम्मिलित हैं। कुल नियमित पदों में 1634 पद पुरुषों तथा 64 पद महिलाओं के लिए हैं।