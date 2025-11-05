Jharkhand JET 2025: झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी, अब इस डेट तक रहेगा फॉर्म भरने का मौका
जेपीएससी की ओर से झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की लास्ट डेट 17 नवंबर एवं फीस जमा करने की लास्ट डेट 18 नवंबर तक एक्सटेंड कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी जो तय तिथि में फॉर्म भरने से चूक गए हैं वे तय तिथियों में आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) की ओर से झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट (JPSC JET 2025) के लिए आवेदन की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसे में जो अभ्यर्थी तय तिथि तक फॉर्म नहीं भर सके थे वे अब 17 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस 18 नवंबर तक जमा की जा सकेगी। एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर भरा जा सकता है।
करेक्शन डेट्स में भी बदलाव
आवेदन की तिथियों के साथ ही करेक्शन डेट्स में भी बदलाव किया गया है। जिन अभ्यर्थियों से एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कोई त्रुटि हो गई है वे 19 से लेकर 21 नवंबर 2025 सायं 5 बजे तक फॉर्म में संशोधन कर सकेंगे।
कौन इस परीक्षा के लिए कर सकता है अप्लाई
इस पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएशन या इसके समकक्ष डिग्री न्यूनतम 55 फीसदी अंकों के साथ प्राप्त की हो। बीसी 1, बीसी 2, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों ने पोस्ट ग्रेजुएशन 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो।
जो स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष के पेपर दे चुके हैं वे भी आवेदन के लिए पात्र हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता या पीएचडी में एडमिशन के लिए किसी भी प्रकार की ऊपरी उम्र का बंधन नहीं है।
इन स्टेप्स को फॉलो कर भरें फॉर्म
इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन का लिंक एवं स्टेप्स यहां दिए जा रहे हैं-
- जेपीएससी जेईटी ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर विजिट विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद मांगी गई डिटेल भरकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) कर लें।
- रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
- इसके बाद निर्धारित शुल्क जमा करें।
- अंत में पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को सबमिट करके उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
कैटेगरी वाइज निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य
अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ कैटेगरी के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है, बिना फीस के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व श्रेणी के लिए 575 रुपये, बीसी 1 व 2 और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 300 रुपये एवं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, थर्ड जेंडर के लिए 150 रुपये निर्धारित है। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।
