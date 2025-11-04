NABARD Grade A Notification 2025: नाबार्ड ग्रेड A भर्ती के लिए आवेदन 8 नवंबर से होंगे स्टार्ट, पूरी डिटेल करें चेक
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एन्ड रूरल डेवलपमेंट की ओर से असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A के 91 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार 9 से लेकर 30 नवंबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की तलाश में लगे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एन्ड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) की ओर से ग्रेड A भर्ती 2025 के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती का एलान किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर 2025 तक पूर्ण की जाएगी। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्रता रखते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.nabard.org पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे।
ग्रेड A पदों के लिए क्या है पात्रता
इस भर्ती में आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से पदानुसार संबंधित क्षेत्र में ग्रेजुएशन/ पोस्ट ग्रेजुएशन/ एमबीए/ पीजीडीएम/ सीए/सीएस/ आईसीडब्ल्यूए आदि उत्तीर्ण किया हो। इसके साथ ही उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु में नियमानुसार छूट दी जाएगी।
भर्ती विवरण
इस भर्ती के माध्यम से कुल 91 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। पदानुसार भर्ती विवरण निम्नलिखित है-
- असिस्टेंट मैनेजर Grade ‘A’ (Rural Development Banking Service/RDBS): 85 पद
- असिस्टेंट मैनेजर Grade ‘A’ (Legal Service): 2 पद
- असिस्टेंट मैनेजर Grade ‘A’ (Protocol & Security Service): 4 पद
एप्लीकेशन फीस
इस भर्ती में शामिल होने के लिए अन्य सभी वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को फीस के रूप में 850 रुपये एवं एससी, एसटी एवं पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को 150 रुपये फीस भुगतान करना होगा। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकेगी।
इन स्टेप्स से कर सकेंगे अप्लाई
- नाबार्ड भर्ती आवेदन पत्र 2025 भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nabard.org पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको Career Notices पर क्लिक करना होगा।
- अब अगले पेज पर भर्ती बॉक्स में जाकर Apply Here लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद Click here for New Registration पर क्लिक करके पंजीकरण करना होगा।
- अब अन्य डिटेल, हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ अपलोड करना होगा।
- इसके बाद निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करना होगा।
- फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट सुरक्षित रखना होगा।
