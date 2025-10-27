RRB NTPC Recruitment 2025: आरआरबी एनटीपीसी यूजी भर्ती के लिए आवेदन कल से, 3050 पदों पर होंगी नियुक्तियां

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। रेलवे विभाग की ओर से कल यानी 28 अक्टूबर से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल (CEN 7/2025) भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होने जा रही है। एप्लीकेशन स्टार्ट होते ही योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी भर्ती में भाग लेने के लिए आरआरबी पोर्टल rrbapply.gov.in पर ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकेंगे। इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट 27 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भर्ती विवरण रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की ओर से इस भर्ती के माध्यम से कुल 3050 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। पद के अनुसार पोस्ट की संख्या कल विस्तृत नोटिफिकेशन के साथ साझा की जाएगी। कौन ले सकेगा इस भर्ती में भाग आरआरबी एनटीपीसी यूजी भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कुछ पदों के लिए उम्मीदवारों को हिंदी/ अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान भी होना चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 33 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु में नियमनुसार छूट दी जाएगी।

एप्लीकेशन प्रॉसेस एवं फीस इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन ही फॉर्म भर सकेंगे, अन्य किसी भी प्रकार से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन करने का तरीका निम्नलिखित है- आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले पोर्टल rrbapply.gov.in पर जाना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा।

इसके बाद लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा करना होगा।

अंत में कैटेगरी वाइज निर्धारित शुल्क जमा करके फॉर्म को सबमिट करना होगा।