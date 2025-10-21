RRB NTPC Vacancy 2025: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट, पात्रता, फीस, पद सहित पूरी डिटेल करें चेक

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की ओर से नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (ग्रेजुएट/ सीईएन संख्या 06/2025) भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 21 अक्टूबर से स्टार्ट कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी रेलवे में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 21 नवंबर एवं फीस जमा करने की अंतिम तिथि 22 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है।

