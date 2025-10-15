Bihar Office Attendant Vacancy 2025: बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट भर्ती के लिए एप्लीकेशन डेट एक्सटेंड, 10वीं पास जल्द कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। ऑफिस अटेंडेंट/ परिचारी (विशिष्ट) भर्ती 2025 के लिए एप्लीकेशन डेट्स को एक बार फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसे में जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक फॉर्म भरने से चूक गए हैं वे अब 21 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फॉर्म पूरा करने की लास्ट डेट 24 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है। ऐसे में योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी बिना देरी करते हुए तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट onlinebssc.com पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन ही किया जा सकता है, ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

केवल 10th पास इस भर्ती के लिए हैं पात्र बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों का मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से 10th/ मैट्रिक या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा अभ्यर्थी की अधिकतम आयु कैटेगरी के अनुसार अनारक्षित (पुरुष) वर्ग के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष और सभी वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए वर्ग के अनुसार अधिकतम आयु से अतिरिक्त 10 वर्ष निर्धारित है।

स्वयं कर सकते हैं अप्लाई इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए फॉर्म भरने की स्टेप्स एवं लिंक नीचे उपलब्ध करवाया जा रहा है।