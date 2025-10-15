BSSC Recruitment 2025: बिहार 2nd इंटर लेवल भर्ती के लिए आवेदन आज से, 23175 पदों के लिए 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। 12वीं उत्तीर्ण युवा जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए बड़ी खबर है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (BSSC) की ओर से द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (BSSC 2nd Inter Level recruitment 2025) के लिए नोटिफिकेशन जारी कर 23175 पदों को भरने के लिए भर्ती का एलान किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है जो निर्धारित अंतिम तिथि 27 नवंबर 2025 तक जारी रहेगी। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी तय तिथियों के अंदर केवल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

