BSSC Vacancy 2025: बिहार स्पोर्ट्स ट्रेनर भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट, जल्द करें अप्लाई, पात्रता, फीस व अन्य डिटेल यहां करें चेक

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (BSSC) की ओर से क्रीड़ा प्रशिक्षक (स्पोर्ट्स ट्रेनर) के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी इस वैकेंसी के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट onlinebssc.com पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन फीस जमा करने की लास्ट डेट 9 नवंबर एवं आवेदन पत्र पूर्ण करने की लास्ट डेट 11 नवंबर 2025 तय की गई है।

