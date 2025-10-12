Language
    BSSC Vacancy 2025: बिहार स्पोर्ट्स ट्रेनर भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट, जल्द करें अप्लाई, पात्रता, फीस व अन्य डिटेल यहां करें चेक

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 01:31 PM (IST)

    बिहार में स्पोर्ट्स ट्रेनर के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे 11 नवंबर तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 9 नवंबर निर्धारित है। इस भर्ती के लिए चयन लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू के माध्यम से किया जायेगा।

    Hero Image

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (BSSC) की ओर से क्रीड़ा प्रशिक्षक (स्पोर्ट्स ट्रेनर) के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी इस वैकेंसी के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट onlinebssc.com पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन फीस जमा करने की लास्ट डेट 9 नवंबर एवं आवेदन पत्र पूर्ण करने की लास्ट डेट 11 नवंबर 2025 तय की गई है।

    स्पोर्ट्स ट्रेनर पदों के लिए पात्रता

    • भर्ती में आवेदन के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
    • शैक्षिक योग्यता के अलावा अभ्यर्थी के पास तकनीकी योग्यता एवं खेल में प्रतिनिधित्व किया हो।
    • उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित है, आरक्षित श्रेणी को ऊपरी उम्र में छूट दी गई है। उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 के अनुसार होगी।
    • तकनीकी योग्यता एवं खेल में प्रतिनिधित्व की डिटेल नीचे इमेज से चेक कर सकते हैं।
    BSSC Vacancy 2025 notice

    कैसे करें अप्लाई

    बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले onlinebssc.com/sportsbsc25/ पर जाएं।
    वेबसाइट के होम पेज पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कर मांगी गई डिटेल दर्ज कर पंजीकरण करें।
    इसके बाद अभ्यर्थी लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
    अंत में कैटेगरी के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करें और फॉर्म को सबमिट कर दें।

    चयन प्रक्रिया

    इस भर्ती में चयनित होने के लिए लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू का आयोजन किया जायेगा। रिटेन टेस्ट के लिए 150 अंक एवं साक्षात्कार के लिए 50 अंक निर्धारित हैं। लिखित परीक्षा में 150 अंकों के लिए 150 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र में जनरल नॉलेज विषय से 30 सवाल, एलॉइड साइंस इन स्पोर्ट्स से 60 सवाल और मेन स्पोर्ट्स से 60 सवाल पूछे जायेंगे।
    परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स अनारक्षित वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 प्रतिशत और एससी, एसटी, महिला एवं दिव्यांग वर्ग के लिए 32 प्रतिशत निर्धारित है। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन कर सकते हैं।

