RSSB Recruitment 2025: राजस्थान में आयुष ऑफिसर के बंपर पदों पर आवेदन स्टार्ट, योग्यता, फीस सहित पूरी डिटेल यहां करें चेक
राजस्थान में आयुष अधिकारी (आयुर्वेद/ होम्योपैथी/ यूनानी) के 1535 पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो भी अभ्यर्थी आयुष अधिकारी पदों के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से 8 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा 26 दिसंबर को आयोजित होगी।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। मेडिकल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की ओर से आयुष अधिकारी (आयुर्वेद/ होम्योपैथी/ यूनानी) के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रॉसेस स्टार्ट हो चुकी है जो निर्धारित अंतिम तिथि 8 नवंबर 2025 तक जारी रहेगी। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए आरएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।
भर्ती विवरण
आरएसएसबी की ओर से यह भर्ती संविदा के आधार पर निकाली गई है। भर्ती के तहत कुल 1535 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 1340 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 195 पद आरक्षित हैं।
योग्यता एवं मापदंड
इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवार का भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भिषगाचार्य/ आयुर्वेदाचार्य/ आयुर्वेद में स्नातक उपाधि (बी.ए.एम.एस.) या समकक्ष उत्तीर्ण किया हो। अभ्यर्थी का बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन राजस्थान से रजिस्टर्ड हो ना चाहिए। इसके साथ ही अभ्यर्थी ने न्यूनतम आयु 21 वर्ष प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष की उम्र प्राप्त न की हो। उम्र की गणना 1 जनवरी 2026 को ध्यान में रखकर की जाएगी।
एप्लीकेशन प्रॉसेस एवं फीस
इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से आरएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है, बिना शुल्क के फॉर्म स्वीकार नहीं किये जाएंगे। सामान्य वर्ग के लिए एप्लीकेशन फीस 600 रुपये वहीं राजस्थान राज्य के ओबीसी (एनसीएल)/ ईडब्ल्यूएस/ एससी/ एसटी/ दिव्यांग वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये तय किया गया है।
चयन प्रक्रिया एवं वेतन
इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। परीक्षा में उम्मीदवारों से 150 बहुविकल्पीय प्रकार के 150 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 150 मिनट का समय दिया जायेगा। प्रत्येक सही उत्तर देने पर 3 अंक एवं प्रत्येक गलती उत्तर देने पर 1/3 अंक की कटौती की जाएगी। इस भर्ती में चयनित होने वाले युवाओं को 28050 रुपये प्रतिमाह वेतन प्रदान किया जायेगा।
