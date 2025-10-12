RSSB Recruitment 2025: राजस्थान में आयुष ऑफिसर के बंपर पदों पर आवेदन स्टार्ट, योग्यता, फीस सहित पूरी डिटेल यहां करें चेक

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। मेडिकल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की ओर से आयुष अधिकारी (आयुर्वेद/ होम्योपैथी/ यूनानी) के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रॉसेस स्टार्ट हो चुकी है जो निर्धारित अंतिम तिथि 8 नवंबर 2025 तक जारी रहेगी। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए आरएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

भर्ती विवरण आरएसएसबी की ओर से यह भर्ती संविदा के आधार पर निकाली गई है। भर्ती के तहत कुल 1535 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 1340 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 195 पद आरक्षित हैं।

योग्यता एवं मापदंड इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवार का भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भिषगाचार्य/ आयुर्वेदाचार्य/ आयुर्वेद में स्नातक उपाधि (बी.ए.एम.एस.) या समकक्ष उत्तीर्ण किया हो। अभ्यर्थी का बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन राजस्थान से रजिस्टर्ड हो ना चाहिए। इसके साथ ही अभ्यर्थी ने न्यूनतम आयु 21 वर्ष प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष की उम्र प्राप्त न की हो। उम्र की गणना 1 जनवरी 2026 को ध्यान में रखकर की जाएगी।