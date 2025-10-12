Railway Recruitment 2025: आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट नजदीक, ग्रेजुएट युवा तुरंत कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर के 368 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती चल रही है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए लास्ट डेट 14 अक्टूबर 2025 निर्धारित है। ऐसे में जो युवा स्नातक उत्तीर्ण हैं और रेलवे में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं वे बिना देरी करते हुए आरआरबी के पोर्टल rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी एप्लीकेशन फीस 16 अक्टूबर 2025 तक जमा कर सकेंगे।

ग्रेजुएट अभ्यर्थी भर्ती में भाग लेने के लिए पात्र रेलवे सेक्शन कंट्रोलर पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार का किसी भी स्ट्रीम से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। आयु सीमा इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 20 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 33 साल से ज्यादा न हो। आरक्षित वर्ग को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। ध्यान रखें कि आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को ध्यान में रखकर की जाएगी।