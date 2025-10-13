Language
    MP Police ASI Bharti 2025: एमपी पुलिस एएसआई, सूबेदार भर्ती के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट नजदीक, तुरंत कर लें अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 05:26 PM (IST)

    मध्य प्रदेश में असिस्टेंट सब- इंस्पेक्टर (ASI) के 400 एवं सूबेदार (Stenographer) के 100 पदों भरने के लिए भर्ती हो रही है। जो भी अभ्यर्थी इन पदों के लिए पात्रता रखते हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। 17 अक्टूबर के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज हो जाएगी।

    MP Police ASI Bharti 2025 के लिए यहां से करें अप्लाई।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में पुलिस एएसआई एवं सूबेदार के रिक्त पदों पर भर्ती हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट 17 अक्टूबर 2025 निर्धारित है। ऐसे में जो युवा पुलिस विभाग में नौकरी पाना चाहते हैं और भर्ती के लिए पात्रता रखते हैं वे अंतिम दिनों में होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए तुरंत ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।
    ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एमपीईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए गए डायरेक्ट लिंक से भरा जा सकता है, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं हैं।

    फॉर्म भरने से पहले पात्रता कर लें चेक

    एमपी एएसआई एवं सूबेदार पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास पदानुसार CPCT/ DOEACC द्वारा आयोजित डिप्लोमा परीक्षा/ आईटीआई से कंप्यूटर प्रमाण पत्र/ इंजीनियरिंग/ एमसीए/ बीसीए/ कंप्यूटर साइंस/ पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आदि किया हो।
    अभ्यर्थी की अधिकतम आयु वर्ग के अनुसार 33/ 38 साल से ज्यादा न हो। आरक्षित वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट दी जाएगी। उम्र की गणना 17 अक्टूबर 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी। पद के अनुसार विस्तृत योग्यता चेक करने के लिए अभ्यर्थी नोटिफिकेशन का अवलोकन कर सकते हैं।

    एप्लीकेशन प्रॉसेस

    • इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए हम यहां आवेदन की स्टेप्स एवं फॉर्म का लिंक उपलब्ध करवा रहे हैं-
    • एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर विजिट करें।
    • हिंदी या अंग्रेजी का चयन करें।
    • होम पेज पर Online Form - Subedar (Stenographer) & Asst. Sub-Inspector Recruitment Test For Police H.Q., Home (Police) -2025 पर क्लिक करें।
    • नए पेज पर पहले मांगी गई डिटेल भरकर रजिस्ट्रेशन कर लें।
    • रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
    • अंत में निर्धारित फीस जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें।
    MP Police ASI Vacancy

    कितनी लगेगी फीस

    एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ जनरल कैटेगरी एवं अन्य राज्यों से आने वाले उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 560 रुपये जमा करना होगा। ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए फीस 310 रुपये निर्धारित है। फीस के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क 60 रुपये जमा करना होगा।

