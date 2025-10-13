MP Police ASI Bharti 2025: एमपी पुलिस एएसआई, सूबेदार भर्ती के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट नजदीक, तुरंत कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में पुलिस एएसआई एवं सूबेदार के रिक्त पदों पर भर्ती हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट 17 अक्टूबर 2025 निर्धारित है। ऐसे में जो युवा पुलिस विभाग में नौकरी पाना चाहते हैं और भर्ती के लिए पात्रता रखते हैं वे अंतिम दिनों में होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए तुरंत ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एमपीईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए गए डायरेक्ट लिंक से भरा जा सकता है, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं हैं।

फॉर्म भरने से पहले पात्रता कर लें चेक एमपी एएसआई एवं सूबेदार पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास पदानुसार CPCT/ DOEACC द्वारा आयोजित डिप्लोमा परीक्षा/ आईटीआई से कंप्यूटर प्रमाण पत्र/ इंजीनियरिंग/ एमसीए/ बीसीए/ कंप्यूटर साइंस/ पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आदि किया हो।

अभ्यर्थी की अधिकतम आयु वर्ग के अनुसार 33/ 38 साल से ज्यादा न हो। आरक्षित वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट दी जाएगी। उम्र की गणना 17 अक्टूबर 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी। पद के अनुसार विस्तृत योग्यता चेक करने के लिए अभ्यर्थी नोटिफिकेशन का अवलोकन कर सकते हैं।