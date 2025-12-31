Language
    IAS Transfer: झारखंड में नए साल से पहले बड़ा फेरबदल, 15 IAS अधिकारियों का हुआ तबादला

    By Ashish Jha Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 10:02 PM (IST)

    झारखंड सरकार ने नए साल से पहले 15 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों का बड़ा तबादला किया है। कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर अमिताभ कौशल को उत्प

    राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार ने बुधवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा के 15 अधिकारियों का तबादला करते हुए उन्हें नई जगह पर पदस्थापित करने का आदेश जारी कर दिया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

    अधिसूचना के अनुसार पिछले कुछ दिनों से रिक्त पड़े उत्पाद आयुक्त के पद पर वरीय आइएएस अधिकारी अमिताभ कौशल को बिठाया गया है। पूर्व में इस पद पर कार्यरत विनय चौबे फिलहाल जेल में हैं। जिन अधिकारियों का तबादला हुआ है, उनकी लिस्ट नीचे दी जा रही है। 

    इन अधिकारियों का हुआ तबादला 

    • अमिताभ कौशल: प्रधान सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
    • अमीत कुमार: सचिव, वाणिज्य कर विभाग (आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी)
    • राजीव रंजन: अपर सदस्य, राजस्व परिषद, झारखंड
    • अबु इमरान: सचिव (व्यय), वित्त विभाग
    • छवि रंजन: अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड
    • उत्कर्ष कुमार: डीडीसी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा
    • आशीष गंगवार: नगर आयुक्त, धनबाद नगर निगम
    • ओम प्रकाश गुप्ता: नगर आयुक्त, हजारीबाग नगर निगम
    • सन्नी राज: डीडीसी, धनबाद
    • रिया सिंह: डीडीसी, हजारीबाग
    • अभिनव प्रकाश: अनुमंडल पदाधिकारी, सरायकेला खरसावां
    • अर्नव मिश्रा: अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम (जमशेदपुर)
    • आदित्य पांडेय: अनुमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग सदर
    • कुमार रजत: अनुमंडल पदाधिकारी, रांची सदर
    • लोकेश बारंगे: अनुमंडल पदाधिकारी, धनबाद

    मुख्यमंत्री आवास में IPS अधिकारियों के लिए सम्मान समारोह

    राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नत अधिकारियों के सम्मान में बुधवार को मुख्यमंत्री के कांके रोड स्थित आवासीय कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सभी नवप्रोन्नत आइपीएस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार भेंट की। यहां मुख्यमंत्री ने सभी नव प्रोन्नत अधिकारियों को बधाई दी और उन्हें आइपीएस का बैज लगाकर सम्मानित किया।

    मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले आइपीएस संवर्ग में प्रोन्नत अधिकारियों में श्रीराम समद, रोशन गुड़िया, अविनाश कुमार, राजेश कुमार, मजरूल होदा और दीपक कुमार शामिल थे। मुख्यमंत्री ने सभी पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि अधिकारियों की मेहनत, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा का परिणाम है।

    मुख्यमंत्री ने सभी के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि वे पूरी निष्ठा से राज्य और देश की सेवा करेंगे। इस सम्मान समारोह में राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार और पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा भी उपस्थित थीं। दोनों अधिकारियों ने भी नवप्रोन्नत आइपीएस अधिकारियों को बैच पहनाकर बधाई दी। 