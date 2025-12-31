कौन है इरफान इकबाल? जिसने निलंबित IAS विनय चौबे के साले के खाते में भेजे लाखों, ब्लैक मनी सिंडिकेट का खुलासा

राज्य ब्यूरो, रांची। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में फंसे निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के 'काले साम्राज्य' की परतें अब धीरे-धीरे खुलने लगी हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच में अब एक नया और संदिग्ध नाम इरफान इकबाल सामने आया है। जांच एजेंसी को अंदेशा है कि इरफान, विनय चौबे के अवैध धन को सफेद करने वाले बड़े सिंडिकेट का एक अहम हिस्सा है।

इरफान इकबाल और शिपिज त्रिवेदी का ' RTGS कनेक्शन' ACB ने जब विनय चौबे के साले शिपिज त्रिवेदी के बैंक खातों का बारीकी से विश्लेषण किया, तो इरफान इकबाल के नाम ने सबको चौंका दिया। शुरुआती जांच में पता चला है कि इरफान के खाते से शिपिज के पंजाब नेशनल बैंक और एक्सिस बैंक स्थित खातों में करीब 25 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। यह पूरा लेन-देन RTGS, NEFT और IMPS जैसे डिजिटल माध्यमों से किया गया है।

एसीबी ने आशंका जताई है कि इरफान इकबाल भी विनय कुमार चौबे के काले धन को सफेद बनाने के सिंडिकेट का हिस्सा है। इसका सत्यापन किया जा रहा है। शिपिज की संदिग्ध कंपनियां और संदिग्ध लेन-देन एसीबी ने विनय कुमार चौबे के साले शिपिज त्रिवेदी के कई फर्मों के बैंक खातों का भी विश्लेषण शुरू किया है। इन फर्मों में स्काईफ्लायर्स बिजनेस एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, ब्रह्मास्त्र एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ट्रिवटर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आदि शामिल हैं।

एसीबी ने इन बैंक खातों के विश्लेषण में पाया है कि इनमें अधिकतर वित्तीय लेन-देन संदिग्ध हैं, जिनके व्यवसाय से जुड़े होने की पुष्टि नहीं हो रही है। एजेंसी को शक है कि ये कंपनियां केवल कागजों पर चल रही थीं और इनका मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार के पैसों को ठिकाने लगाना था।

कार शोरूम्स पर छापेमारी और स्निग्धा सिंह की तलाश आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले की जांच कर रही एसीबी ने दो दिनों तक स्निग्धा सिंह के नियंत्रण वाली कार शोरूम में छापेमारी की। इस छापेमारी में एसीबी ने सभी संबंधित शोरूम से संबंधित दस्तावेज, कंप्यूटर आदि को जब्त किया है। स्निग्धा सिंह निलंबित आइएएस विनय कुमार चौबे के सहयोगी विनय सिंह की पत्नी हैं और वर्तमान में फरार हैं।

एसीबी ने रांची, कोडरमा, देवघर और धनबाद स्थित महिंद्रा और टाटा मोटर्स के शोरूम्स में जांच पूरी कर ली है। बरामद दस्तावेज इस केस में महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हो सकते हैं। पूछताछ का दौर: श्रवण जालान और नवीन पटवारी एसीबी की पूछताछ में शामिल होने के लिए बुधवार को टिंबर कारोबारी श्रवण जालान ही एसीबी के मुख्यालय में पहुंचे थे। एसीबी ने दुमका के टायर कारोबारी नवीन पटवारी को भी पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह नहीं पहुंचे।