बिहार हिजाब विवाद: 3 लाख सैलरी; मनचाही पोस्टिंग और सरकारी घर, इरफान अंसारी का डॉ. नुसरत परवीन को ऑफर

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बिहार के हिजाब प्रकरण से जुड़ी वहां की महिला चिकित्सक डॉ. नुसरत परवीन को झारखंड में सरकारी नौकरी का ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि डॉ. नुसरत झारखंड में नौकरी करती हैं तो उन्हें तीन लाख रुपये वेतन और मनचाही पोस्टिंग का लाभ दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्हें सम्मान और सुरक्षा के साथ रहने के लिए सरकारी आवास भी दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि झारखंड में चिकित्सकों की कद्र होती है। जहां बिहार में महिला चिकित्सक के साथ हिजाब खींचने जैसी घटना होती है, वहीं झारखंड में महिलाओं की सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। जहां एक ओर महिला चिकित्सक का अपमान हुआ, वहीं झारखंड में सम्मान होगा।