Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'ओझा और घटिया व्यवहार...', बिहार CM नीतीश कुमार के मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने पर भड़के मौलवी उमर फारूक

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 03:37 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर से आई खबर के अनुसार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक मुस्लिम महिला को हिजाब हटाने के लिए कहने पर मौलवी मीरवाइज भड़क गए ...और पढ़ें

    Hero Image

    मीरवाइज उमर फारूक (फोटो- साहिल मीर)

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला का बुर्का हटाए जाने का मामला शुक्रवार को जामिया मस्जिद में भी गूंजा।

    नमाज ए जुम्मा से पूर्व कश्मीर के प्रमुख इस्लामिक धर्मगुरू मीरवाइज मौलवी उमर फारू़क ने अपने खुतबे में इस घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री का यह ओछा और घटिया व्यवहार किसी महिला के निजी सम्मान का उल्लंघन है। उनका यह कृत्य अनैतिक है। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकार, ताकत या पद किसी दूसरे व्यक्ति की आत्म-सम्मान को ठेस पहुंचाने,उसे बेइज्जत करने का अधिकार नहीं देता।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ताकत मानवीय मूल्यों को खत्म कर सकती है 

    मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने कहा कि जब कोई किसी बड़े पद पर आसीन व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर किसी के सम्मान के साथ छेड़खानी करे तो यह बहुत ही गंभीर और परेशान करने वाली मानसिकता की तरफ इशाना करता है। इससे यह भी पता चलता है कि ताकत का नशा नैतिकता और बुनियादी मानवीय मूल्यों को खत्म कर सकती है।

    उन्होंने कहा कि इससे भी ज्यादा अफसोस इस बात का हो रहा है,अपने कृत्य के लिए क्षमा याचना करने के बजाय बिहार के मुख्यमंत्री इसे सामान्य बनाने में लगे हैं। कुछ राजनीतिक दल और कुछ मीडिया संस्थान भी इस आपत्तिजनक घटना को महिला सशक्तिकरण का मुद्दा बताकर सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, और जानबूझकर बहस को हिजाब के सवाल में घसीट रहे हैं।

    यह आस्था, पहचान और निजी पसंद का मामला है

    मीरवाइज ने कहा कि हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिलाओं के लिए, यह आस्था, पहचान और निजी पसंद का मामला है, जो कभी भी शिक्षा, प्रोफेशनल एक्सीलेंस या सामाजिक योगदान में रुकावट नहीं बनी हैं।

    दुनियाभर में हिजाब पहनने वाली कई महिलाओं ने जीवन के हर क्षेत्र में शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं, जिससे यह साबित होता है कि सशक्तिकरण समान अवसर और कड़ी मेहनत में है, न कि कपड़े पहनने के तरीके में। मीरवाइज ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री को अपने इस घटिया कृत्य के लिए पीड़ित महिला से माफी मंगानी चाहिए।