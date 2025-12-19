'ओझा और घटिया व्यवहार...', बिहार CM नीतीश कुमार के मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने पर भड़के मौलवी उमर फारूक

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला का बुर्का हटाए जाने का मामला शुक्रवार को जामिया मस्जिद में भी गूंजा। नमाज ए जुम्मा से पूर्व कश्मीर के प्रमुख इस्लामिक धर्मगुरू मीरवाइज मौलवी उमर फारू़क ने अपने खुतबे में इस घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री का यह ओछा और घटिया व्यवहार किसी महिला के निजी सम्मान का उल्लंघन है। उनका यह कृत्य अनैतिक है। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकार, ताकत या पद किसी दूसरे व्यक्ति की आत्म-सम्मान को ठेस पहुंचाने,उसे बेइज्जत करने का अधिकार नहीं देता।

ताकत मानवीय मूल्यों को खत्म कर सकती है मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने कहा कि जब कोई किसी बड़े पद पर आसीन व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर किसी के सम्मान के साथ छेड़खानी करे तो यह बहुत ही गंभीर और परेशान करने वाली मानसिकता की तरफ इशाना करता है। इससे यह भी पता चलता है कि ताकत का नशा नैतिकता और बुनियादी मानवीय मूल्यों को खत्म कर सकती है।

उन्होंने कहा कि इससे भी ज्यादा अफसोस इस बात का हो रहा है,अपने कृत्य के लिए क्षमा याचना करने के बजाय बिहार के मुख्यमंत्री इसे सामान्य बनाने में लगे हैं। कुछ राजनीतिक दल और कुछ मीडिया संस्थान भी इस आपत्तिजनक घटना को महिला सशक्तिकरण का मुद्दा बताकर सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, और जानबूझकर बहस को हिजाब के सवाल में घसीट रहे हैं।

यह आस्था, पहचान और निजी पसंद का मामला है मीरवाइज ने कहा कि हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिलाओं के लिए, यह आस्था, पहचान और निजी पसंद का मामला है, जो कभी भी शिक्षा, प्रोफेशनल एक्सीलेंस या सामाजिक योगदान में रुकावट नहीं बनी हैं।