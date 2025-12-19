हिजाब विवाद: महिला डॉक्टर ज्वाइन करेंगी सदर पीएचसी, CM नीतीश कुमार के बारे में क्या है विचार? प्रिंसिपल ने बताया
पटना के हिजाब प्रकरण में महिला डॉक्टर के सीएम से नाराज होने की खबरों पर प्रिंसिपल का बयान आया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि डॉक्टर मुख्यमंत्री से नाराज ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, पटना। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में हिजाब मामले ने काफी तूल पकड़ लिया। खूब राजनीति हुई। विपक्ष ने इस मामले को काफी भुनाने की कोशिश की। देश-विदेश में भी इसको लेकर आलोचना की गई, लेकिन इन सबसे इतर जिस आयुष महिला चिकित्सक के साथ यह प्रसंग हुआ था, वह नाराज नहीं हैं।
डॉ. नुसरत परवीन 20 दिसंबर को सदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में योगदान देंगी। जिस कॉलेज में नुसरत ने पढ़ाई की है, उस राजकीय तिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ.मो. महफजुर रहमान ने नुसरत के नौकरी ज्वाइन नहीं करने की अटकलों पर विराम लगा दिया।
उन्होंने कहा कि डॉ. नुसरत की उनके एक दोस्त बिल्किस परवीन से बातचीत हुई है। वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज नहीं है। उसने कहा है कि 20 दिसंबर को नौकरी में योगदान देगी।
20 दिसंबर को करेंगी योगदान
नुसरत ने अपनी दोस्त से कहा है कि मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। बता दें कि 15 दिसंबर को नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान सीएम ने उनका हिजाब सरका दिया था। इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया।
मीडिया से बातचीत में डॉ. रहमान ने कहा कि नुसरत ने कहा है कि वह न तो सीएम से नाराज है और न किसी अन्य से। वे शनिवार को नौकरी ज्वाइन करेंगी।
इस्लाम से जोड़ना गलत
प्रिंसिपल ने कहा कि हिंदू-मुसलमान की कोई बात नहीं है। डॉ. नुसरत ने कहा कि उनके साथ सीएम ने कोई गलत व्यवहार नहीं किया था। हालांकि प्रिंसिपल ने कहा कि उनकी नुसरत से बातचीत नहीं हुई है।
वे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे वे 10 से 11 बजे सुबह के बीच ज्वाइन करेंगी। उनके परिवार के लोगों ने भी किसी तरह की नाराजगी से इंकार किया है।
उन्होंने कहा कि बेवजह इसे मजहब से जोड़ दिया गया है। इस्लाम से इसे जोड़ा जाना गलत है। सारी बच्चियां ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद खुशी मना रहे थे। इसी पर उन्होंने कहा कि सारे हंस रहे हैं, तुम मुंह ढंके हुई हो। इसी पर उन्होंने हिजाब हटा दिया।
इससे बच्ची को कोई दिक्कत नहीं हुआ। परिवार में भी कोई नाराजगी नहीं है। मुस्लिम समुदाय को भी कोई नाराजगी नहीं है। इस तरह की हरकत वही लोग कर रहे हैं जिनका इससे कोई कनेक्शन होगा। इधर बिल्किस ने भी मीडिया से बातचीत में 20 दिसंबर को ज्वाइनिंग की बात कही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।