बिहार में जीत के बाद झारखंड में हम पार्टी की हुंकार, निकाय चुनाव मजबूती से लड़ने का किया एलान

संवाद सहयोगी, रामगढ़। शहर के टायर मोड स्थित एक सभागार में सोमवार को हम पार्टी की ओर से नवनियुक्त पदाधिकारियों के पदभार ग्रहण को लेकर मिलन समारोह का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डब्लू महतो, विशिष्ट अतिथि में प्रदेश महासचिव मनीष कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष विक्की श्रीवास्तव, प्रदेश सचिव निर्मल यादव, रांची महिला जिला अध्यक्ष लक्ष्मी गोप शामिल हुए।

समारोह में रामगढ़ जिला के रौनक कुमार सिंह को प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया, साथ ही रामगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अर्जित पटेल को पार्टी का प्रदेश सहसचिव व अविनाश कुमार को प्रदेश कार्यसमिति सदस्य बनाया गया, जबकि रांची विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी दयानंद लाल को रांची जिला अध्यक्ष एवं शिल्पी चटर्जी को जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया।