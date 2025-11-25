Chas Municipal Corporation के शिविर में लाभुकों की भीड़, कई समस्याओं का आन द स्पाट समाधान

जागरण संवाददाता, चास (बोकारो)। चास नगर निगम क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय डेमूडीह और नूरी मस्जिद मैदान में सोमवार को सेवा का अधिकार सप्ताह का आयोजन किया गया। डेमूडीह स्थित शिविर में वार्ड संख्या 4, 5 और 26 के लाभुकों से कुल 304 आवेदन प्राप्त किए गए।



वहीं नूरी मस्जिद मैदान में वार्ड संख्या 8, 9 और 14 के 422 लाभुकों से आवेदन लिए गए। इस दौरान कई समस्याओं का समाधान आन द स्पाट किया गया। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत बैंक ऑफ इंडिया की ओर से रुबेदा खातून और रुकसान खातून को 50 हजार रुपये का चेक दिया गया।



इस योजना में पांच नए लाभुकों के लोन हेतु आवेदन आनलाइन जमा कराए गए। सात पथ विक्रेताओं को परिचय बोर्ड वितरित किए गए। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत नौ श्रमिकों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराया गया।



शिविर में नगर निगम के अलावा प्रखंड, अंचल, स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग सहित अन्य विभागों के स्टॉल लगाए गए थे। नगर आयुक्त संजीव कुमार ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के लाभुकों को चेक प्रदान किया और श्रमिकों को जॉब कार्ड वितरित किए।



नगर आयुक्त ने कहा कि इस शिविर के माध्यम से अधिक से अधिक लाभुकों को योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने लोगों से शिविर में आकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की।