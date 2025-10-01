Jharkhand Crime: पलामू में घर के अंदर खून से लथपथ मिली महिला की लाश, बेटे ने जताई हत्या की आशंका

पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में एक महिला लाखो देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। उसका शव घर के अंदर खून से लथपथ मिला। दरवाजा अंदर से बंद था जिससे वेंटिलेटर से भागने का संदेह है। मृतका के चेहरे को बुरी तरह कुचला गया था। पुलिस हत्या के कारणों की जांच कर रही है और डॉग स्क्वायड की मदद ली जा रही है।

संवाद सूत्र, नीलांबर- पीतांबरपुर (पलामू)। पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के सांगबार पंचायत अंतर्गत कुंवर बांध टोला में बुधवार को एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान 35 वर्षीय लाखो देवी पत्नी संजय भुइयां के रूप में हुई है। उनका शव घर के अंदर से खून से लथपथ अवस्था में बरामद किया गया।

दरवाजा अंदर से बंद, वेंटिलेटर से फरार होने का शक पुलिस का मानना है कि महिला की हत्या करने के बाद संदिग्ध व्यक्ति ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और कमरे का वेंटिलेटर तोड़कर भाग निकला। लाखो देवी के चेहरे को बुरी तरह कुचला गया था और शरीर पर चोट के कई निशान पाए गए हैं।

मृतका के बेटे ने खोला राज घटना का खुलासा तब हुआ, जब मृतका का 14 वर्षीय बेटा प्रदीप बुधवार दोपहर घर लौटा। उसने दरवाजा अंदर से बंद पाया। आवाज देने पर भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो वह खिड़की से अंदर घुसा। अंदर पहुंचते ही उसने मां को खून से लथपथ मृत अवस्था में पाया। उसकी चीख सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हो गए।

घटना के समय मृतका का पति संजय भुइयां घर पर मौजूद नहीं था। वह पिछले छह माह से हिमाचल प्रदेश में काम के सिलसिले में रह रहा है। इधर, बेटा प्रदीप भी मंगलवार शाम से घर से बाहर था। गांव में प्रेम संबंध की चर्चा मामले को लेकर गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग मृतका के किसी व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध होने की बात कह रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहने से इनकार किया है।

पुलिस-डॉग स्क्वायड की जांच सूचना मिलते ही थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय, एसआई विक्रमशिल, एसआई राजू मांझी और एएसआई अजय कुमार दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर जांच के लिए डॉग स्क्वायड की भी मदद ली गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए एमएमसीएच भेज दिया गया है।