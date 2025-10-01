Language
    नकाबपोश बदमाशों ने चर्च में की डकैती, धर्मगुरुओं पर जानलेवा हमला

    By Mukesh Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 01:54 PM (IST)

    सिमडेगा के तुमडेगी चर्च में हथियारबंद अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया और ईसाई धर्मगुरुओं पर हमला किया। अपराधियों ने धर्मगुरुओं को मारपीट कर घायल कर दिया और लगभग 3.5 लाख रुपये लूट लिए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि घटना लूट के उद्देश्य से की गई। विधायक और अन्य नेताओं ने इस घटना की निंदा की है और अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है।

    नकाबपोश बदमाशों ने चर्च में की डकैती

    जागरण संवाददाता,सिमडेगा। हथियारबंद अपराधियों ने एक बार फिर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तुमडेगी चर्च में धावा बोलकर डकैती की घटना को अंजाम देते हुए ईसाई धर्मगुरुओं पर जानलेवा हमला किया है। चर्च के दो धर्मगुरु डीन सह पल्ली पुरोहित थोमस सोरेंग व सहायक पल्ली पुरोहित इमैनुएल बाघवार को अपराधियों ने मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया।

    अपराधियों ने हथियार के बल पर लाखों रुपए की डकैती कर ली। इधर मिली जानकारी के अनुसार घटना करीब ढाई से तीन बजे रात की बताई जा रही है। लगभग 10–12 की संख्या में नकाबपोश अपराधी तुमडेगी पल्ली पहुंचे थे।

    अपराधियों के पास पिस्टल जैसे छोटे हथियार

    धर्मगुरुओं के अनुसार कई अपराधियों के पास पिस्टल जैसे छोटे हथियार भी थे। उन्होंने सबसे पहले दोनों धर्मगुरुओं को मारपीट कर घायल किया। उसके बाद पैसे और जेवरात आदि की मांग करने लगे। डरे-सहमे धर्मगुरुओं ने उन्हें जानकारी दे दी और अपराधी अलग-अलग रखे

    करीब साढ़े तीन लाख रुपये लेकर फरार हो गए। इसके बाद धर्मगुरुओं ने अन्य लोगों को जानकारी दी। सुबह घटना की जानकारी मिलते ही घायल धर्मगुरुओं को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां सिविल सर्जन सुंदर मोहन समद की देखरेख में डॉक्टरों ने इलाज किया।

    इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक मो. अर्शी, डीएसपी रणवीर सिंह और एसडीपीओ बैजू उरांव व प्रशिक्षु डीएसपी रविकांत साव के साथ सदर अस्पताल पहुंचे। जहां उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली।

    तत्पश्चात एसपी के निर्देश पर डीएसपी और एसडीपीओ ने पुलिस टीम के साथ तुमडेगी चर्च पहुंचकर जांच प्रारंभ की। विदित हो कि इससे पूर्व बोलबा के समसेरा चर्च में कुछ माह पूर्व अपराधियों ने धर्मगुरुओं पर हमला कर डकैती की घटना को अंजाम दिया था।

    लूट के उद्देश्य दिया घटना को अंजाम:एसपी

    पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अर्शी ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि अपराधियों द्वारा मुख्यतः लूट के उद्देश्य से इस घटना को अंजाम दिया गया है। लगभग 3.50 लाख रुपए लूटे जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। वहीं किसी प्रकार के जेवरात लूटने की जानकारी अब तक उन्हें नहीं मिली है। हालांकि पुलिस सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच कर रही है।

    विधायक व जनप्रतिनिधियों ने की निंदा

    धर्मगुरुओं पर हुए हमले की सभी लोग निंदा कर रहे हैं। विधायक भूषण बाड़ा ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए धार्मिक स्थलों और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख स्थानों पर पुलिस गश्ती बढ़ाने की मांग की है।

    उन्होंने कहा कि यह हमला सिर्फ चर्च पर नहीं बल्कि,पूरे समाज की शांति और भाईचारे पर है। कांग्रेस नेता दिलीप तिर्की ने धर्मगुरु पर हुए आघात को क्षेत्र के लिए चिंता का विषय बताया है।

    उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सिमडेगा जिला पुराने आपराधिक माहौल की ओर वापस लौट रहा है।

    उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। झामुमो जिलाध्यक्ष अनिल कंडुलना ने भी घटना की निंदा करते हुए अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।