Jamshedpur: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे से पहले कीताडीह में पुलिस का छापा, कार्रवाई को बताया नियमित सुरक्षा का हिस्सा
जमशेदपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे से पहले कीताडीह में पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने इस कार्रवाई को नियमित सुरक्षा जांच का हिस्सा बताया है। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। करनडीह में राष्ट्रपति के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर परसुडीह थाना क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सख्त कर दी गई है। इसी क्रम में कीताडीह और आसपास के इलाकों में देर रात पुलिस की विशेष टीम ने व्यापक निरीक्षण किया। पुलिस की गतिविधियों से क्षेत्र में हलचल बनी रही।
बताया जा रहा है कि विशेष टीम ने कीताडीह स्थित एक धार्मिक शैक्षणिक संस्थान का भी दौरा किया, जहां मौजूद युवकों से पूछताछ की गई और उनकी पहचान से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी ली गई।
सूत्रों के अनुसार, पूछताछ करने वाले पुलिसकर्मी सादे वर्दी में थे, जिससे आम लोगों को पहले इसकी जानकारी नहीं हो पाई। टीम ने संस्थान के संचालन, वहां आने-जाने वाले लोगों और हाल की गतिविधियों के बारे में भी विस्तार से जानकारी जुटाई। सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के इलाकों में भी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई।
हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने इस पूरी कार्रवाई को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ भी बताने से इनकार किया है। उनका कहना है कि यह एक नियमित सुरक्षा प्रक्रिया का हिस्सा है और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है।
राष्ट्रपति के कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए हर पहलू पर नजर रखी जा रही है। स्थानीय लोगों से भी सहयोग की अपील की गई है ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके।
