    मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए शीघ्र बनाएं नियमावली, CM हेमंत सोरेन ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के दिए निर्देश

    By Neeraj Ambastha Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए नियमावली शीघ्र बनाने और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय म ...और पढ़ें

    Hero Image

    मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

    राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के ब्राम्बे में खुलनेवाली मेडिकल यूनिवर्सिटी (झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज) के लिए शीघ्र नियमावली गठित करने तथा इसके लिए फैकल्टी मेंबर्स की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

    उन्होंने मेडिकल यूनिवर्सिटी के शीघ्र संचालन को लेकर ये निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए। मुख्यमंत्री मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में इस यूनिवर्सिटी के संचालन की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल यूनिवर्सिटी के संचालन के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन की गाइडलाइन के अनुरूप सारी प्रक्रियाएं पूरी हो। स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में इस यूनिवर्सिटी को इस तरह विकसित करना है, जिससे मानव संसाधन, मेडिकल शोध के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं एवं सेवाओं को उन्नत तथा आधुनिक बना सकें।

    उन्होंने कहा कि राज्य में संचालित होनेवाली यह पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी। उनकी सरकार राज्य की चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर तथा मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

    ऐसे में यह यूनिवर्सिटी इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी तथा विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को रांची के ब्राम्बे स्थित पंचायती राज संस्थान में इसके अस्थायी रूप से संचालन शुरू करने की जानकारी दी।

    अपर मुख्य सचिव ने वहां उपलब्ध संरचनाओं से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इस मौके पर मुख्य सचिव सह मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार भी उपस्थित थे।