मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए शीघ्र बनाएं नियमावली, CM हेमंत सोरेन ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के ब्राम्बे में खुलनेवाली मेडिकल यूनिवर्सिटी (झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज) के लिए शीघ्र नियमावली गठित करने तथा इसके लिए फैकल्टी मेंबर्स की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने मेडिकल यूनिवर्सिटी के शीघ्र संचालन को लेकर ये निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए। मुख्यमंत्री मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में इस यूनिवर्सिटी के संचालन की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल यूनिवर्सिटी के संचालन के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन की गाइडलाइन के अनुरूप सारी प्रक्रियाएं पूरी हो। स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में इस यूनिवर्सिटी को इस तरह विकसित करना है, जिससे मानव संसाधन, मेडिकल शोध के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं एवं सेवाओं को उन्नत तथा आधुनिक बना सकें।