    Jamshedpur News: देर रात गैरेज में खड़ी कार में लगी आग, दमकल ने एक घंटे में पाया काबू

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 01:38 AM (IST)

    जमशेदपुर में देर रात एक गैरेज में खड़ी कार में आग लग गई। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। साकची थाना क्षेत्र के हाथीघोड़ा मंदिर के समीप स्थित एक गैरेज में देर रात अचानक आग लग गई। आग गैरेज में खड़ी एक कार में लगी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। घटना के बाद आसपास के इलाके में अफरातफरी मच गई।

    स्थानीय लोगों ने आग की लपटें उठती देख तत्काल इसकी सूचना साकची थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अग्निशमन विभाग को इसकी जानकारी दी गई।

    पुलिस की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम

    पुलिस की सूचना पर दमकल विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू किया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया।

    आग लगने के कारणों की हो रही जांच

    हालांकि, इस घटना में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। राहत की बात यह रही कि आग लगने की इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, हालांकि वास्तविक कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा।

