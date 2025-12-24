Jamshedpur News: देर रात गैरेज में खड़ी कार में लगी आग, दमकल ने एक घंटे में पाया काबू
जमशेदपुर में देर रात एक गैरेज में खड़ी कार में आग लग गई। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। साकची थाना क्षेत्र के हाथीघोड़ा मंदिर के समीप स्थित एक गैरेज में देर रात अचानक आग लग गई। आग गैरेज में खड़ी एक कार में लगी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। घटना के बाद आसपास के इलाके में अफरातफरी मच गई।
स्थानीय लोगों ने आग की लपटें उठती देख तत्काल इसकी सूचना साकची थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अग्निशमन विभाग को इसकी जानकारी दी गई।
पुलिस की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम
पुलिस की सूचना पर दमकल विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू किया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया।
आग लगने के कारणों की हो रही जांच
हालांकि, इस घटना में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। राहत की बात यह रही कि आग लगने की इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, हालांकि वास्तविक कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा।
यह भी पढ़ें- Jharkhand@25: क्या बदला, क्या बाकी... अब आगे की राह क्या? जागरण के साथ विमर्श को हो जाइए तैयार
यह भी पढ़ें- यात्रीगण कृपया ध्यान दें! दक्षिण पूर्व रेलवे ने 24 से 26 दिसंबर तक 9 ट्रेनों में जोड़े अतिरिक्त कोच
यह भी पढ़ें- Dhanbad Municipal Corporation और चिरकुंडा नगर परिषद चुनाव से पहले ही हो गया बड़ा खेला... जनाना बाड़े में उत्साह, मर्दाना खेमे में सन्नाटा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।