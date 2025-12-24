Jamshedpur News: देर रात गैरेज में खड़ी कार में लगी आग, दमकल ने एक घंटे में पाया काबू

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। साकची थाना क्षेत्र के हाथीघोड़ा मंदिर के समीप स्थित एक गैरेज में देर रात अचानक आग लग गई। आग गैरेज में खड़ी एक कार में लगी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। घटना के बाद आसपास के इलाके में अफरातफरी मच गई।

स्थानीय लोगों ने आग की लपटें उठती देख तत्काल इसकी सूचना साकची थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अग्निशमन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम पुलिस की सूचना पर दमकल विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू किया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया।