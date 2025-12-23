Language
    यात्रीगण कृपया ध्यान दें! दक्षिण पूर्व रेलवे ने 24 से 26 दिसंबर तक 9 ट्रेनों में जोड़े अतिरिक्त कोच

    By Rupesh KumarEdited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 10:34 PM (IST)

    दक्षिण पूर्व रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 24 से 26 दिसंबर तक 9 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े हैं। यह निर्णय यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल के गुजरने वाली दो ट्रेनों में, रांची रेल मंडल से चलने वाली दो ट्रेनों में और खड़गपुर रेल मंडल से गुजरने वाली पांच ट्रेनों में 24 से 26 दिसंबर तक एक एक अतिरिक्त कोच लगा कर चलाने का निर्णय लिया है, ताकि इन ट्रेनों में होने वाली यात्रियों की अत्यधिक भीड़ से निपटा जा सके और यात्री बडे़ आराम के साथ सफर कर सकेंगे।

    इन ट्रेनों में लगेगा अतिरिक्त कोच

    • 24 से 26 दिसंबर तक ट्रेन नंबर 12837 हावड़ा - पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगेगी ।
    • 25 और 26 दिसंबर को ट्रेन नंबर 12883 संतरागाछी -पुरूलिया रूपसि बंगला एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त नन एसी चेयर कार कोच लगेगी।
    • 25 और 26 दिसंबर को ट्रेन नंबर 12884 पुरूलिया -संतरागाछी रूपसि बंगला एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त नन एसी चेयर कार कोच लगेगी।
    • 25 और 26 दिसंबर को ट्रेन नंबर 12885 शालीमार -भोजुडिह आरण्यक एक्सप्रेस में एक जनरल कोच लगेगी।
    • 24 और 26 दिसंबर को ट्रेन नंबर 18107 राउरकेला - जगदलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगेगी ।
    • 25 और 26 दिसंबर को ट्रेन नंबर 18611 रांची - बनारस एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगेगी ।
    • 26 दिसंबर को ट्रेन नंबर 18640 रांची - आरा एक्सप्रेस एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगेगी।
    • 24 और 25 दिसंबर को ट्रेन नंबर 22839 राउरकेला - भुवनेश्वर इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में अतिरिक्त एक जनरल कोच लगेगी।
    • 25 दिसंबर को ट्रेन नंबर 02863 सांतरागाछी - यलहंका स्पेशल में एक अतिरिक्त थर्ड एसी कोच लगेगी।