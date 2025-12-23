यात्रीगण कृपया ध्यान दें! दक्षिण पूर्व रेलवे ने 24 से 26 दिसंबर तक 9 ट्रेनों में जोड़े अतिरिक्त कोच

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल के गुजरने वाली दो ट्रेनों में, रांची रेल मंडल से चलने वाली दो ट्रेनों में और खड़गपुर रेल मंडल से गुजरने वाली पांच ट्रेनों में 24 से 26 दिसंबर तक एक एक अतिरिक्त कोच लगा कर चलाने का निर्णय लिया है, ताकि इन ट्रेनों में होने वाली यात्रियों की अत्यधिक भीड़ से निपटा जा सके और यात्री बडे़ आराम के साथ सफर कर सकेंगे।