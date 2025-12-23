Language
    Jharkhand@25: क्या बदला, क्या बाकी... अब आगे की राह क्या? जागरण के साथ विमर्श को हो जाइए तैयार

    By Mritunjay PathakEdited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 01:26 PM (IST)

    Jagran Vimarsh: झारखंड स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर एक विमर्श आयोजित किया जा रहा है। इस विमर्श में राज्य में हुए बदलाव, शेष कार्य और आगे की राह पर ...और पढ़ें

    धनबाद में जागरण विमर्श में जुटेंगी देश–प्रदेश की नामचीन हस्तियां।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। Jagran Vimarsh: 15 नवंबर, 2025 को झारखंड राज्य ने अपने गठन के 25 वर्ष पूरे कर लिए। रजत जयंती वर्ष के इस महत्वपूर्ण अवसर पर दैनिक जागरण की ओर से जागरण विमर्श का आयोजन किया जा रहा है। यह विमर्श 24 दिसंबर को धनबाद स्थित होटल रेडिसन में आयोजित होगा, जहां झारखंड की 25 वर्षों की विकास यात्रा, उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की दिशा पर गहन चर्चा की जाएगी।

    विमर्श के दौरान यह मंथन होगा कि बीते ढाई दशकों में राज्य ने किन क्षेत्रों में प्रगति की, कहां अपेक्षित परिणाम नहीं मिले और आगे विकास की राह कैसे तय की जाए। खनिज संपदा से भरपूर झारखंड में औद्योगिक संभावनाएं क्या हैं, निवेश को कैसे आकर्षित किया जाए और रोजगार के नए अवसर कैसे सृजित हों-इन विषयों पर विशेष चर्चा होगी।

    इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, शिक्षा और रोजगार की दिशा, नारी सशक्तीकरण, साहित्य, कला-संस्कृति और खेल के विकास जैसे अहम मुद्दों पर भी विमर्श किया जाएगा। राज्य की राजनीति, प्रशासनिक व्यवस्था और औद्योगिक ढांचे की भूमिका पर भी विचार रखे जाएंगे।

    जागरण विमर्श में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो, राज्य के मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो और इरफान अंसारी, बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल, धनबाद के सांसद ढुलू महतो सहित राजनीति, उद्योग, प्रशासन, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति से जुड़ी कई नामी-गिरामी हस्तियां भाग लेंगी।

    यह मंच राज्य के प्रबुद्ध वर्ग को एक साथ लाकर यह तय करने का प्रयास करेगा कि 25 वर्ष बाद झारखंड की दिशा क्या होनी चाहिए, विकास की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं और उनसे निपटने के लिए ठोस रणनीति कैसे बनाई जाए। जागरण विमर्श झारखंड को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा।

