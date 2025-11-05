झारखंड की सिल्वर जुबली पर जागरण रथ पहुंचा डुमरी: एनसीसी कैडेट्स ने किया नगर भ्रमण, सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन

संवाद सूत्र, निमियाघाट (गिरिडीह)। झारखंड स्थापना के सिल्वर जुबली वर्ष पर राष्ट्र के प्रतिष्ठित दैनिक अखबार दैनिक जागरण की झारखंड की संस्कृति की गौरव यात्रा पर निकले रथ का डुमरी अनुमंडल परिसर में स्वागत किया गया।

रथ के आगमन पर पी एन डी जैन उच्च विद्यालय, झारखंड महाविद्यालय, पारसनाथ महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स ने डुमरी बायपास में स्वागत कर नगर भ्रमण कराया और अनुमंडल यात्रा पहुंची।

इसरी डुमरी के प्रबुद्ध जनों और दैनिक जागरण के प्रबुद्ध पाठकों की उपस्थिति में झारखंड की समृद्ध संस्कृति पर चर्चा-परिचर्चा की गई। युवाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया।

कार्यक्रम में दैनिक जागरण के प्रबुद्ध पत्रकार, ब्यूरो चीफ, सहित भाजपा नेता प्रशांत जायसवाल, शिक्षाविद देवेश कुमार देव, लालमणि साव, पू्र्व प्रमुख यशोदा देवी, एसडीपीओ सुमित प्रसाद, डुमरी थाना प्रभारी प्रणीत पटेल निमियाघाट थाना प्रभारी सुमन कुमार, भाजपा नेता सुरेंद्र साहू, पी एन डी जैन उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुनील कुमार जैन, झारखंड कालेज के एनसीसी प्रभारी प्रो राजेश प्रसाद, प्रो. बद्रीनारायण प्रसाद, प्रो मनोज सिंह, गौरीशंकर महतो सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे।