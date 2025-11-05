Jharkhand Jobs 2025: झारखंड में बंपर सरकारी भर्ती, 600 पदों पर जल्द आरंभ होगी नियुक्ति प्रक्रिया

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य के वन एवं पर्यावरण विभाग में तृतीय श्रेणी के 600 पदों को भरे जाने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। विभाग इसके लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। गार्ड और रेंजर के पदों पर नियुक्ति के लिए विभाग में लंबे समय से मांग हो रही थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वन क्षेत्र में निगरानी एवं संरक्षण कार्य के लिए ये दोनों महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन दोनों संवर्ग के लिए 1200 पद खाली हैं। इनमें से कुछ पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। अभी वन विभाग में 20 के करीब ही रेंजर काम कर रहे हैं। इनमें से एक के पास पांच से दस रेंज का प्रभार है।

नई नियुक्ति के बाद सभी रेंज को अपना रेंजर मिलेगा। साल 2022 में भी इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चलाई गई थी, लेकिन स्थानीयता और शैक्षणिक योग्यता के मामले में स्पष्ट निर्देश नहीं होने से यह पूरी नहीं हो सकी।